ASMIN NAMONTIRAO PORUKE SA ORHIDEJE!? Mina pokrenula Alibabino uništenje, otkrila kako je pokušao da unakazi Aneli: Osveta se služi hladna! (VIDEO)

Šok i neverica!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Minom Vrbaški o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Boris ti je preneo da je oduševlje Terzom - rekao je Darko.

- Bila sam u šoku, a onda mi je mnogo prijalo srcu. Moja mama uglavnom nije bila ni za jednu moju vezu, a sad znam kad Boris to kaže, to je to. To neće menjati moje trenutno stanje i ne želim trenutno vezu dok se situacija oko Sofije ne iskristališe. Juče je rekao: "Zar ti misliš da bih se ja vratio ženi zbog koje sam ja ponizio svoje dete?", tad sam spustila galvu. Kad sam malo bolje razmislila shvatila sam da se ne bi vratio njoj. Deluje kao da gura nos tamo gde mu nije mesto i kao da se nameće. Rekla sam da nije u redu i ne dopada mi se. Ostaviću sebi još malo prostora. Mnogo mi znači što je porodica tu za mene, ali njima je i najlakše reći kako je to super i dobro a ne znaju kako je to kad imaš treću osobu. Mene je to najviše poremtilo. Postala sam nesigurna u sebe, gledam ih u ogledalo kako komuniciraju - rekla je Mina.

- Razočarala si se u Asmina - rekao je Darko.

- Da. Stajali smo uz njega iako nismo znali ništa. Dača i ja smo bili najbliži sa njim, a imam osećaj kao da je iskoristio moju dobrotu. Spušta mene kad komentarišem Maju. Ako ti je neko prijatelj odeš i kažeš mu sa strane. Pre neki dan mi je rekao da bi umočio u Maju. Ozbiljno se zatreskao u Maju. Mića, Zorica i Uroš su tri osobe koje vrše pritisak na nju. Uroš je govorio uporno kako će da je gazi i ona se non stop ograđivala. Ona je ta koja daje povod za sve to. Maja i Stanija nisu nikakve drugarice, to je Asmin i sam rekao. Ne znam šta je Asminu u glavi, razočarala sam se. Izjavio je da će je*ati mater svima koji budu dirali Maju - rekla je Mina.

- Osveta se služi hladna! Ako bude bilo da me uvredi, videćemo. Mislim da nije još vreme za to, to je jako giga i mega. Vezano je za odnos njega i Aneli, to su laži. Asmin je hakovao taj profil, Orhideju i montirao je pola poruka i nabedio je da je pola poruka Aneli to radila. Povezala sam sve te stvari. Znam i ko je ta druga osoba, neko sa kim je provodio dosta vremena. Ne volim da branim nešto što nekad ne može da se odbrani. Smatram da je izabrao pogrešnu osobu da je gura u svoje probleme. Maja mu jeste buduća devojka, ali ja sam mu prijatelj i mislim da se tu ne može igrati rijaliti. Kad god osetim udarac, ja ću reći nešto novo. Ja ne volim ovo kod sebe, ali eto. Izgubio je konce u ovom rijalitiju - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić