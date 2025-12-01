Asmin sve radi da bi Aneli lopatama jela ono što je isr*la: Kačavenda u svom stilu obrisala patos s Teodorom i Bebicom, pa RASKRINKALA Luku: Čula sam da se muvao sa Sitom! (VIDEO)

Nastaće karambol!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Milenom Kačavendom.

- Na ratnoj si nozi sa Bebicom - rekao je Darko.

- Ja nisam nešto s tim da ću da ih komentarišem i vređam, baš su mi fuj i ogavni, gde mene uvrzli u to sa onom lovačkom pričom?! Zaj*bani su kao kratko ćebe. Nije on očekivao da ću ja stati na Dačinu stranu. I da mu je rekao, ista muštikla i kada sam ja Bebici nešto navodila očima, bolelo ga je du*e, tako da eto, super smo ga izdali. Evo ova, posle jeb*čine u tri čina, ona je zaj*bana kao kratko ćebe - rekla je Kačavenda.

- Zli jezici bi mogli da konstatuju da ti silni sastanci nisu urodili plodom - pitao je Darko.

- Loše nas je spremio (smeh). Budalaštine teške, kada kaže Zoka: "Krdo koje me napada", pa vuče onaj vrat kao noj. Ima onu kasicu prasicu kao pelikan. Pepeljuga (Zorica) tompus pljuga Asminu, pa totalni hit. Mi se nismo ni grupisali, imam pravo da verujem kome ja hoću...Jeste, udaljili smo se, on je meni super gotivan, super se snalazi, manipulator jeste. Međutim, mislim da se zavozao, koristi ljude oko sebe, ali sa mnom te fore ne može. Ja Vanju jako volim, ja ne dozvoljavam ljudima to tako mafijanje, to mafijaj Dači ako možeš - rekla je Kačavenda.

- Kako komentarišeš dešavanja između Maje i Asmina - pitao je Darko.

- Maji prija, Asmin se zacopao. Iako se drži toga je to dečko njene drugarice, ja ih vidim negde kao par, iskrena da budem. Koliko sam ja shvatila, one nisu baš takve drugarice, ona to nije demantovala...Gori tu vatra žestoko - rekla je Kačavenda.

- Kakav ti je odnos Aneli i Asmina - pitao je Darko.

- Ona je jedna tuka, glupa je kao noć, on radi sve da bi pokazao da će ona demantovati sve što je pričala, da će lopatama da jede ono što je isr*la. Videli smo sređivanje kreveta, sutra bi se ona pomirila, voli ona taj luks život. Videla je da je Luka nula bodova bez ćaleta, ona je lovac na novac, ne treba joj ni za šta na svetu. Načula sam da je bilo neko muvanje između Site i Luke, da je tu krenuo nekakav sukob između njih - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić