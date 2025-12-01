AKTUELNO

LJUTA BORBA U DISKOTECI! Voditelj Darko Tanasijević saopštio rezultate glasova publike, evo ko je napustio Elitu (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ovako su gledaoci glasali!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profile nominovanih takmičara, koji su i prikazani.

Nakon toga, voditelj Darko Tanasijević otišao je po nominovane učesnike: Asmina Durdžića, Miljanu Kulić i Jovana Jovičića Jompaza. Darko je nominovanim takmičarima predstavio izazov Velikog šefa. Naime, oni su morali da stave kašiku u usta i da bez ruku, samo na taj način, boje bombona poslažu na boje kartona na stolu.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Darko je saopštio da nema pobednika u ovoj igrici, te je tako saopštio glasove publike ove večeri.

- Saznao sam kakva je situacija. U Eliti ostaju, posle ove ljute borbe, Miljana i Asmin, Jompaz napušta Elitu - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

