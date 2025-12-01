Bilo je veoma zanimljivo.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održalo se "Izbacivanje", a voditelj Darko Tanasijević vodio je intervjue sa učesnicima u Šiša baru. Prva koja je došla na razgovor sa Darkom bila je Aneli Ahmić.

- Jesam, živnula sam, digla sam se iz mrtvih. Nije baš da je za sve Asmin zaslužan, posložila sam i ja kockice i guram sebe da se zadržim u ovom pozitivnim raspoloženju. Juče sam dobila dosta pohvala od ljudi koje nisam očekivala. Idemo ka napred, tako da, iznenadila sam se od nekih ljudi, tipa Filip, Bora, sa kojima ja ne provodim vreme, da me pohvale da sam drugačija - rekla je Aneli i nastavila:

- Njega to intresuje jer voli da mu kažem da mi je bitan, siguran je da sam ga najviše volela, on je u to ubeđen i ima nekih stvari...Kaže on meni: "Idi kući kod Mustafe i Mevlide", on bi najviše voleo da odem gore, da ga čekam. Svesna sam, na primer, itekako bi imala sa njim problema da uđem sutra u neku vezu. Smatram da bi mi se mešao u ljubavnu vezu, on laže kada kaže da podržava, uvek bi spletkario. Što se mene tiče, mislim da on želi da ja ovde budem sama - navela je ona.

Nakon Aneli, u Šiša bar stigao je i Luka Vujović.

- Ona je svesna da je kriva kad je sama sa sobom. Sećam se u osmici kad sam joj rekao: "Okupaj se pa dođi", ona je dva meseca govorila da sam joj rekao da smrdi, pa imam kočnicu. Pre nego što smo mi ušli u vezu, znam da nije bilo šanse da ona ovako pipne Asmina. Ispada kad joj sve najgore kažeš da te ceni više. Juče prilazi Terzi, pravi joj doručak. Ona je meni haos napravila kad sam naveo Terzu na anketi,a rekao sam da će ona opet sa njim. Ona je dozvolila da joj Dača upravlja njenom vezom. Kad smo se prvi put rastali ovde nju su svi vređali. Milena i Asmin nemaju više tako blizak odnos i Milena gazi Aneli svaki dan. Bebica više nije dobar sa ovima, pa voli Aneli. Hoću da izbegnem da komentarišem Aneli i da izađem iz te teme. Ona misli da je ona najbitnija - rekao je Luka.

- Rekao si da ćeš je tužiti za to što je rekla da si je tukao - rekao je Darko.

- Tako je. Ona je sad rekla da nije rekla da sma je tukao, nego da sam bio agresivan. Izgovorila je laži za snimanje, da sam pitao za Janjuša. Tužiću i tu ženu, ne da bih dokazao nego da vidim da li je ta žena to rekla. Ja o Aneli nisam rekao jednu reč i neću to uraditi. Ja sa njom više neću biti. Ima vremena, ima Naord pita, pa ćemo vieti. Kad sam ustao i rekao da kaže zašto sam joj uzeo telefon, došlo je do toga da sam je udario u list. Ona radi izmišljotine jer misli da ću da idem protiv nje. Jasno je svima da je došlo do toga da bi neko dobio slike ili da bi nekome napisala. Ona ne može da prezentuje nešto što nije - rekao je Luka.

Posle njega, na razgovor kod Darka stigla je i Maja Marinković.

- Odnos nam varira iz dobrog u loš. Ja njega gotivim i mislim da ima jako lepe karakterne osobine, ali ume da bude manijak i psihopata. Od samog početka ljudi nas spajaju, pa sam se ja distancirala. Ja da nešto želim ja bih ustala i rekla. Njega ne gledam kao emotivnog partnera i neće ništa tu biti. Ja sebi ne bih dopustila da provodim vreme da znam da tu nešto postoji. Ja sam sigurna da se ja njemu dopada, ali sam sigurna da ne može da bude ničega. Sebi ne bih to sopustila zbog Stanija. Jutros sam mu umrla od smeha, stavio mi je ovako nogu da ne mogu da prođem. Ja sam mu rekla da misli da imamo normaln odnos, nema zbližavanja. Jednom me poljubio i rekla sam mu da to ne radi. Ako smo drugari, drugari smo. Meni ne smeta, komentarisala sam i njega i Aneli. Ja ne vidim zašto bi meni bilo ko zamerao kad je to drugarski odnos. Ne mogu Asmina jer je ušao kao Stanijin parrtner - rekla je Maja.

- On je tebi rekao da će se boriti za tebe - rekao je Darko.

- Ne treba mene niko da brani, znam sama da se branim protiv svih. To je lepo, ali ne pokazuje da će promeniti naš stav. Prošli put sam bila oštra jer sam bila ljuta. On jeste manijak i psihopata, ali ima i lepe osobine. Ume da bude i manipulator, ali on mene ne ugrožava - rekla je Maja.

Sledeći je na intervju došao Anđelo Ranković.

- Kakvu energiju vidiš u Anelinim očima - pitao je Darko.

- Pokušavao sam da objasnim, kao što si ti rekao, ima tu energiju fam fatal, izmami osmeh, ima taj seksipil u sebi. Atraktivna je, prosto čovek i kada prođe, mora da se okrene za njom, a i kada komuniciraš sa njom, zanimljivo je... Luka je juče rekao da će da pere sudove posle te večere (smeh). Oni nisu zajedno njih dvoje i dok mi njih dvoje zajedno ne kažu da preterujemo. Kada budu bili zajedno, fer, neću da se mešam...Postoji prepreka ta da ja ne želim da budem u vezi, a ni ona ne bi bila sa mnom, bar tako kaže. Ja nju gledam kao drugaricu i ona mene kao druga - rekao je Anđelo.

Nerio Ružanji naredni je stigao u Šiša bar.

- Šta te je navelo da noćas na nominacijama prekineš niz da ne nominuješ svoju tetku - pitao je Darko.

- Ja bih nju slao iz ljutnje. Kako sam je naveo na negativnoj anketi, ona je rekla da je porodica mrzi. Ja nju ne mrzim, ja sam samo ljut na nju. Čini se nekako malo drugačija i govorio mi je Asmin da pita kako sam, da li mi treba nešto. Hteo je da pričam sa njom u izolaciji, hteo bih da izgladim sa njom odnose. Ona bi prvo morala sa Hanom da izgladi odnose, da se izvini i meni i Hani, pa tek onda sa mnom. Meni kada kaže te laži, mene to ne boli, ja sam na to navikao i od mame i ovako, ali kada vređa Hanu, to me boli. To se nije dešavalo samo kada blokiram svoju majku, a inače je to kao dobar dan, to ide kao: "Šta radiš narkomanu i ološu?! Treba vam oduzeti dete". Kada bi mi se normalno obratila, ja bih gledao kao: "Aham, šta sada treba?" - rekao je Nerio.

Dok je Darko vodio intervjue, pojedini učesnici su se osamili u radiju, pa je tako Luka Vujović izvukao priznanje iz Bore Terzića Terze da je sa Minom Vrbaški bio intiman.

Anita Stanojlović sledeća je učesnica koja je stigla u Šiša br, te je odmah na početku otkrila da sanja pomirenje sa Anđelom.

- Ništa konkretno, ali smo baš bliski, više nego na početku. Mislim da treba sve polako i postepeno. Jutros smo bili u krevetu i on je rekao: "Ako budem sa Anitom biću samo sa njom" i ja mu stvarno verujem. Krivo mu je jer me ukanalio i verujem da me ne bi opet na tajk način zeznuo. Mislim da ne bi pio i da ne bi flertovao sa drugim devojkama, ali da li to ima perspektivu ne znam. Ja sam verovala da ćemo Anđelo i ja opstati, pa nismo. Sanjala sam da se ljubimo, to mi je verovatno u podsvesti - rekla je Anita.

Tokom noći Bebica i Teodora porazgovarali su o svom odnosu.

- Ti si sve lepo govorio, ti sve na rečima govoriš. Zamisli ja ti kažem jednu stvar, ti mi kažeš: "Ne smaraj" i onda kada se miriš sa mnom budeš takav, pomirim se s tobom, onda se opet nešto desi, ja ti opet zamerim, ti opet dođeš na isto i kažeš mi da ne smaram. Tebe to ne zanima, zanima te tema. Ne možeš da prećutiš kada ti neko vređa devojku, je l' ti kapiraš da si to uradio - rekla je Teodora.

Oni su nastavili da pričaju o potencijalnom pomirenju.

- Ja mislim da ti je ovo sada trenutno faza da bih ja bila sa tobom. Mislim da i kada bi se sada pomirili, ti bi se kroz mesec dana vratio na to stanje, a ja to ne želim - rekla je Teodora.

- Ni ja - dodao je Bebica.

- Jer bih onda ja bila izigrana. Ja ne vidim promenu i iskrenu reakciju. Ja to treba tebi da kažem, a ovi što me mrze reći će da te huškam. Ne zanima me kuvanje, čišćenje i spremanje, da sam to htela, našla bih ženu, ne bih bila s muškarcem. Muškarac treba da brani svoju ženu i da joj udeljuje pažnju, a ne da joj maže paštetu - rekla je Teodora.

Filip Đukić je Darku Tanasijeviću na intervjuu priznao da se ponovo zbližio sa Anitom.

- Provodimo vreme zajedno, šta će biti nemam pojma. Nekako sam se malo zamorio i prija mi da malo... Nisam smoren zbog nečega nego mi je energija pala. Za ovih mesec dana mi se nekako promenilo mišljenje i za nju. Teodora mi je bila zanimljivija jer je nešto novo. Ja sam samo to rekao, ali ja nju ne smaram. Ako dođe do nečega biće sa njom. U ovom trenutku sam se ispuhao. Vidim da je pedantna, zna i da spremi, nije svadljiva. Ja sam rekao da takva veza nema prosperitet, neću da je lažem. Ona nije mala i nije klinka. Ona treba da razmisli i donosi odluku. Ja nju ne držim, može da radi šta hoće. Prija mi da ovako provodimo vreme zajedno i da se družimo. Ako ona bude htela to, okej, a ako ne, onda nikom ništa - rekao je Filip.

- Kakav ti je sad odnos sa Majom? - pitao ej Darko.

- Isti. Nije isti kao u Odabranima. Prošlo je skoro mesec dana od Odabranih. Jutros smo pričali. Sve što se dešavalo je bilo spontano. Ona više voli teme oko rijalitija, a mene to smara i ona ode. Meni su Maja i Asmin top par! Asmin mi je skroz jasan, on je i rekao da voli devojke kao Maja, voli to ludilo. Danas je ušao iz Izolacije da njoj poželi dobro jutro, svesno krši pravilo. Maja tvrdi pazar, da li zbog Stanije ne znam. Čim se žena smeška... Prija joj sigurno. Ja mislim da je Asmin spreman da ide koliko god treba da je osvoji. Da li će Maja da popusti nemam pojma -rekao je Filip.

Hana Duvnjak porazgovarala je sinoć sa Dačom Virijevićem o svojoj porodici.

- Neću previše da je hejtujem, jer ne znam drugu stranu priče, ali s obzirom da si ti to rekla, ne mogu da razumem te neke stvari - rekao je Dača.

- Ona ti je napravila tiktok, ona je rekla da sam zla otkako sam se rodila, da sam uništila svoju familiju. Imala sam svoje probleme, ja sam kao ping pong loptica između jedne i druge babe. Nisam imala stabilnost! Mene je iznerviralo kada je Luka rekao da mene treba neko da sažaljeva, ne treba niko! Ja sam ovakva kakva jesam zato što sam ja sve to prošla, ali moje dete neće ništa to proći. Moja tetka je meni sve davala. Ona je ismejavala sve to, govorila je da me je tata ostavio, tetka zloostavljala, grozne stvari. Mene je to ubilo. Mene nije tata ostavio jer mi je majka bila na heroinu, Bože oprosti. Moja majka i tata su bili zajedno od 13. godine, je*iga, moj tata je varao moju mamu, raskinuli su, saznala je da je trudna, pa su se naterali da se venčaju. Moji su se svađali stalno, ja sam to gledala, oni su se rastali, nisu mogli da mi kažu da je otišao tata s drugom ženom, nego da je otišao na brod. Onda je došao sa drugom ženom, pa dolazi jedna, druga sestra. Njima se daje sve, kada traži mama da se meni pošalje za rođendan, njima pravi rođendan za 10 hiljada kuna, on nema 100 kuna da meni da. Šalje mi tetka glasovnu poruku pre 20 dana: "Ku*vo, dr*ljo", ona je to rekla jer je dobra sa Sitom - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Teodori Delić jer im je danas mesečnica.

- Nije mi bilo dobro i nije mi dobro. Mi pričamo non stop. Sad u Pabu smo pričali šta nas je dovelo do svega ovoga. Kad ona priča vidim joj suze u očima i onda se i meni plače. Jednostavno nismo pričali o svemu tome i to nam je najveći problem. Meni su sve stvari bile bitnije od nje. Sve se gomilalo... Nije da ona meni nabija na nos sve namerno kako bi sebe opravdala nego zaista priča ono što se dešavalo. Ja kad sam razmišljao o svemu, odgovaralo mi je da budem sam - rekao je Bebica.

- Mnogo su vas poremetile reči tvog oca - rekao je Darko.

- Ja ne mogu da verujem da on priča o devojci koju ne pozanje. Meni je Teodora ceo svoj život ispričala od početaka. Ja znam šta je majka pričala. Teodora je imala maksimalno poštovanje prema mojoj porodici, prema mojoj bišoj ženi i deci. Ona se igrala sa mojom decom. Ja ne mogu da verujem da neko ko ima dve ćerke dozvoli sebi da priča o jednoj devojci. On nije pijan, nikoga ne maltretira. Neshvatljivo mi je i to mi ne ide uz njega. Nikad nisam čuo da je rekao nešto ružno o bilo kojoj devojci i odjednom ovako. Šokiran sam i ne znam šta se desilo. Ne postoji opravdanje - rekao je Bebica.

Za to vreme Sofija Janićijević i Milan Stojičković razgovarali su o raznim temama, ali i o njihovom odnosu.

- Na primer, bio sam s tobom četiri i po godine, i pomiriću se s tobom jer znam kakve su emocije između nas dvoje, ali sam došao do tog stadijuma da me zamara da upoznajem osobe, porodice, da idem sve ispočetka. Mene je to umaralo, a o njenom životu neću, ako je iko podržao tu osobu, ja sam, kada je bila najgora, ja sam je podržao. Čak sam se i raspravljao sa mojima, govorio sam da je ona moj izbor i ne zanima me. Iako sam mogao da imam 10 puta bolje i kvalitetnije ribe, uvek sam birao prosečne ribe, da ih ne intresuje novac. Ja mogu da te gotivim ili ne gotivim, prijaš mi kao osoba, draga si mi, saslušaš, nisi neka koja upada u reč, nekulturna, imaš jako lepe manire. Ti si mene kupovala sitnicama i ostalo. Kada vidiš da je osobi nešto potrebno, ti to radiš, to je mene kupilo kod tebe. Mene zabole da li će neko da kaže da li si ti najveća ku*vetina - rekao je Milan.

- Zato mi nije jasno zašto kažeš da sam opasna i namazana, to stvarno misliš - pitala je Sofija.

- Zato što, ne znam da li radiš to svesno ili nesvesno ili da li si zaluđena rijalitijem, ne znam, upoznajem te. Slažem se da neko kaže da smo lep par, ali da radim nešto po svaku cenu, zabole me ku*ac. Daleko od toga da nisi lepa devojka, da nisi privlačna devojka. Šta ja ima tebe da zamaram?! Ja sam takav prosto, šta god da ti treba, tu sam, pomoći ću ti...Što se tiče nje, niti ću da komentarišem, niti me zanima. Ja sam bio sa devojkom, bili smo veza na daljinu, ona je iz Makedonije, ja iz Beograda. Mi smo dve godine funkcionisali Makedonija-Beograd, dok ona nije odlučila da ode za Švajcarsku. U tom trenutku su se dešavale neke stvari u Beogradu, njeni su rekli, to je bilo pre 10 godina kada smo bili zajedno, to su samo dve devojke. Ovu sam verio jer sam mislio da ću da izgradim porodicu. Njeni su bili u fazonu: "Dokle planirate da se viđate na daljinu?! Što dečko ne središ papire i dođeš?", ja sam otišao gore. Dogovorili smo se, potpisali smo da ja mogu da pređem gore, dobio sam vizu preko njenih papira, ostao sam gore i oni to kažu da sam se oženio za papire, ja nisam pravio svadbu. Mi smo se posle posvađali, prekinuli smo, produžio sam papire, ja sam uzeo svoj život, ona je otišla svojim putem, znači svako je za sebe živeo. Za mene je oženiti se u crkvi, svadba, tvoji da dođu - rekao je Milan.

Teodora i Bebica izjadali su se jedno drugom, a onda i zaplakali.

- Ti si mislio da ću ja uvek da budem tu...Nemoj da plačeš sada! Ti kada plačeš, meni odmah bude žao - rekla je Teodora, te je obrisala suze.

Teodora je potom otišla na razgovor sa Darkom gde je ponovo plakala.

- Pričam sa njim normalni neke stavri mu objašnjavam koje on nije primećivao i koje ga nisu interesovale. Ja se nadam da je shavtio da je to nakupljeno nezadovoljstvo. Kako je sve bilo sjajno i bajno kad je hteo da mi vadi zub i kad je moja mama bila ku*va?! Problem je što su ljudi mislili da smo mi to prevazišli. Mislila sam i ja da smo prevazišli, ali ja sam izgleda lagala sebe. On nije pozvao moju majku da joj se izvini. Pričala sam i ovde za stolom kada mu neke stvari zamerim. Meni nije bila potrebna ni spremačica, niti da me neko hrani, meni je trebala ta pažnja i da se posluša kad se nešto zameri. Prošle godine kad Karić nešto kaže njega to nije interesovalo - rekla je Teodora.

- Kako se nosiš sa optužbama Bebičinog oca? - pitao ej Darko.

- To mi je katastrofa! Svaki put kad se setim toga nije mi dobro. Čoveku kome nikad ništa nisam uradila loše i prema kome sam davala poštovanje i sve iako sam osećala da nemaju lepo mišljenje o meni... Mnogo mi je krivo. Ja ljuljam onu malu bebu i čuvam, nikad mu nisam ništa loše uradila... Kad god je pričao sa mnom delovalo mi je da smo okej iako sam ja u dubini duše mislila da im izgledam zbog tetovaža. Ja mislim da to može samo primitivan mozak s obzirom da me on nije poznavao. Ono što je video u svojoj kući bilo je normalno ponašanje, on nije mene video kako se j. Jasno bi mi bilo da je rekao da je užasan ovaj moj postupak i da sam postupila kao dr*lja. Sama rečenica od njegove majke kad sam ja došla: "Trebala si kući da ideš", ja sam samo zbog Nenada ostala tu u kući. Ja sam dolazila u normalnim šorcevima kod njih, nisam nosila kao ovde dopi*njake. - pričala je Teodora.

Sofija i Milan nastavili su da očijukaju, pa su se čak držali i za ruke.

Nakon toga Mina Vrbaški došla je kod Darka na intervju.

- Boris ti je preneo da je oduševlje Terzom - rekao je Darko.

- Bila sam u šoku, a onda mi je mnogo prijalo srcu. Moja mama uglavnom nije bila ni za jednu moju vezu, a sad znam kad Boris to kaže, to je to. To neće menjati moje trenutno stanje i ne želim trenutno vezu dok se situacija oko Sofije ne iskristališe. Juče je rekao: "Zar ti misliš da bih se ja vratio ženi zbog koje sam ja ponizio svoje dete?", tad sam spustila galvu. Kad sam malo bolje razmislila shvatila sam da se ne bi vratio njoj. Deluje kao da gura nos tamo gde mu nije mesto i kao da se nameće. Rekla sam da nije u redu i ne dopada mi se. Ostaviću sebi još malo prostora. Mnogo mi znači što je porodica tu za mene, ali njima je i najlakše reći kako je to super i dobro a ne znaju kako je to kad imaš treću osobu. Mene je to najviše poremtilo. Postala sam nesigurna u sebe, gledam ih u ogledalo kako komuniciraju - rekla je Mina.

- Razočarala si se u Asmina - rekao je Darko.

- Da. Stajali smo uz njega iako nismo znali ništa. Dača i ja smo bili najbliži sa njim, a imam osećaj kao da je iskoristio moju dobrotu. Spušta mene kad komentarišem Maju. Ako ti je neko prijatelj odeš i kažeš mu sa strane. Pre neki dan mi je rekao da bi umočio u Maju. Ozbiljno se zatreskao u Maju. Mića, Zorica i Uroš su tri osobe koje vrše pritisak na nju. Uroš je govorio uporno kako će da je gazi i ona se non stop ograđivala. Ona je ta koja daje povod za sve to. Maja i Stanija nisu nikakve drugarice, to je Asmin i sam rekao. Ne znam šta je Asminu u glavi, razočarala sam se. Izjavio je da će je*ati mater svima koji budu dirali Maju - rekla je Mina.

Terza je bio naredni učesnik koji je porazgovarao sa Darkom.

- Ti si sinoć zaplakao, izleteo si iz Bele kuće, rekao si da se malo priča o tome da tebi Milica ne da da vidiš dete. Koliko te to tišti - pitao je Darko.

- Dozvolili su mi da je vidim jednom mesečnom, ona neće da je dovede, to me boli. Kada smo se videli, ona meni sve objasni oko deteta, odemo na ručak i sada da odjednom što sam ovde ušao, da li je sve u parama?! Ako hoćeš da sve bude dobro, ne možeš da me vređaš, da pričaš da će Barbaru da bude sramota ko joj je otac, a ovamo sa mnom sve normalno. Ode na veselje kod Bore, pa izjavljuje, bliži se rođendan, 8. januar, da li će je krstiti ili ne?! Mi imamo staro kumstvo koje traje godinama, to se poštuje kod nas. Žao mi je što neću biti tu za prvi rođendan, pa vidim kako funkcionišu Asmin i Aneli, pa stigne torta - rekao je Terza.

- Ti si rekao da je tvoja mama morala da skida slike sa interneta i da ih radi u foto radnji i da ih okači pored ostalih unučadi - rekao je Darko.

- Moja porodica je napaćena, prošla rata, skućili se, troje unučadi, Barbara je četvrto unuče i da se njima uskrate dete, pa znaš li šta je to?! Pa to je dete, šta je ona kriva?! Šta su krivi moji roditelji?! To je samo uskraćivanje njene sreći i ljubavi naše - rekao je Terza.

Ivan Marinković detaljno je analizirao celu situaciju u Beloj kući u razgovoru sa Darkom.

- Previše sam k srcu primio celu njihovu situaciju, uključujući i Luku. Ja se nekako vežem za neke ljude. Ja Asmina toliko naduvam i svašta mu kažem je rne mogu da zaboravim šta je sve pričao. Ne mogu da verujem da je on uspeo da se sve to zaboravi i da mu se sve to stavi na stranu spuštanja lopte zbog Nore. On je sve ljude nekako iskoristio. Nije ni Aneli naivna, ali je uspeo da je nadmudri. Ispalo je kao da je ona istinki psihvatila ovu priču, ali mislim da on i dalje ima neki plan vrlo sličan Luki. Mnogo mi je suludo da neko bude toliko bezobziran, to je samo to da bude u centru pažnje. Juče mi je došao neki naliv emocija. On je imao 40 glasova da ide, a bio je miljenik kuće. Minimum 20 ljudi bi mu reklo ono što i mi, ali bi ispali blam posle toliko vremena. Oni su bili kao njegovih 40 razbojnika. On umesto da bude u preraspoložen što je u dobrim odnosima sa majkom svoh deteta i što je zaljubljen, ali ja ne verujem u to. Sale je juče rekao istinu. Seti se reakcije na onoj igri. Od toliko laži u njegovoj glavi on bira da je Ivan rekao da on nije zaljubljen u Maju. Meni je izgledalo kao da je on provalio da sam ga ja provalio. Mislim da je on shvatio da se zaigrao. On ima nju istetoviranu i mislim da je to bila ljubav. On je u tim početnim trenucima bio glavni krivac Staniji napolju, a sada Maju klasično uvlači u priču. Ako Stanija dođe bila bi reakcija da je ona kučka - rekao ej Ivan.

Milena Kačavenda takođe je posetila Šiša bar i prokomentarisala najaktuelnije teme.

- Kako komentarišeš dešavanja između Maje i Asmina - pitao je Darko.

- Maji prija, Asmin se zacopao. Iako se drži toga je to dečko njene drugarice, ja ih vidim negde kao par, iskrena da budem. Koliko sam ja shvatila, one nisu baš takve drugarice, ona to nije demantovala...Gori tu vatra žestoko - rekla je Kačavenda.

- Kakav ti je odnos Aneli i Asmina - pitao je Darko.

- Ona je jedna tuka, glupa je kao noć, on radi sve da bi pokazao da će ona demantovati sve što je pričala, da će lopatama da jede ono što je isr*la. Videli smo sređivanje kreveta, sutra bi se ona pomirila, voli ona taj luks život. Videla je da je Luka nula bodova bez ćaleta, ona je lovac na novac, ne treba joj ni za šta na svetu. Načula sam da je bilo neko muvanje između Site i Luke, da je tu krenuo nekakav sukob između njih - rekla je Milena.

I Uroš Stanić imao je intervju sa Darkom, te je tom prilikom iskomentarisao pojedine učesnike.

- Maja je pukla za Asminom. Nelogično mi je kako može da ima tako prisan odnos sa Stanijinim bivšim verenikom. Ona ne može da se odupre emocijama, mozak se isključuje, a srce uključuje. Ne priliči joj da ima takav odnos sa Asminom. Stanija je bila sa njim kad je gorelo, da bi on ušao i pomirio se sa Aneli. Stanija je izigrana i jako mi je žao. Dobila je nezahvalnu drugaricu i nezahvalnog bivšeg momka. Ja vidim da Aneli voli Asmina, a on je navlači. Ona je pogazila sebe i svoje dostojanstvo i porodicu zarad kupovine mira. Asmin pokazuje da se samo jako prljavo igra. Cilj ne bira sredstvo, a njegov cilj je da se opere

- Kako komentarišeš zbližavanje Anite i Filipa? - pitao ej Drarko.

- Anita ne zna gde udara. Ušla je i zalepila se za Filipa, pa su joj se vratile emocije za Anđela, pa se muvala sa Lukom, pa se vratila na Filipa. Filip ju je javno ponizio, a ona je majka i ne priliči joj da ima kombinaciju. Sama jedi go*na koja seješ. Filip je prva beton liga - rekao je Uroš.

Nakon intervjua Darko je otišao po nominovane učesnike Asmina Durdžića, Miljanu Kulić i Jovana Jovičića Jompaza.

Posle borbe koja je bila nerešena, Darko je saopštio da Belu kuću napušta Jompaz.

