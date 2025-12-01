FANOVI NE ODUSTAJU OD NJIH! Bebica roni suze dok gleda ljubavne uspomene sa Teodorom, ona ponovo ISKORISTILA PRILIKU DA GA PONIZI! (VIDEO)

Teško mu je da gleda nasmejana lica na slikama.

Nakon što je Luka Vujović proglašen za novog vođu, stigli su pokloni na adresu Bele kuće.

Ovoga puta pokloni su bili namenjeni Nenadu Macanoviću Bebici i Teodori Delić.

Teodora i Bebica nisu skidali osmehe sa lica dok su razgledali poklone fanova, te su se ponovo zbližili i uživali u uspomenama.

Za njih je stigao album sa slikama, poklon šolja, kao i mnoštvo sitnica koje ih sećaju na srećne dane njihove veze.

- Vidi kolika ti je glava Nenade - govorila je Teodora dok je razgledala slike, a Bebica je plakao.

