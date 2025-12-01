NEMAŠ IZLAZA, PA GLEDAŠ DA SE BRŽE-BOLJE VRATIŠ NJEGA! Luka urnisao Teodoru, Bebica preuzeo celu njenu krivicu na sebe! (VIDEO)

Njen krst nosi on!

Novoizabrani vođa Luka Vujović dodelio je mali budžet Teodori Delić.

- Teodora je meni i draga i zanimljiva osoba, nikad nije koristila situaciju kad sam se svađao sa Bebicom da skače i da me vređa. Nemam lepo mišljenje o tvojim postupcima. Vidim da si bila zanimljiva baš onima koji te najviše kude, ne voliš da provociraš, ne koristiš stvari koje je neko radio pre dve, tri godine, osmehom odbiješ od sebe, ali si dozvolila sebi ove stvari, kriva si za mnoge stvari, nisi iskrena prema Bebici, svesna si, ispalo je da nemaš izlaza, pa onda se brže-bolje vratiš njemu, ono nije koketiranje što si radila sa Filipom, ono je bila potreba. Odustala si od odnosa sa Bebicom i htela da nastaviš svoj život, da je Bebica otišao ti bi sa osmehom nastavila sa Filipom. Najstrašnije te osuđujem za ono što si rekla za njegovog oca. Moraš da ukažeš poštovanje njegovim roditeljima - rekao je Luka.

- Nije Teodora kriva što sam ja napao Filipa, svako odgovara za svoje postupke, prvo je on pogrešio i nije trebalo da priča takve stvari o Teodori - umešao se Bebica.

- Ona je znala da ne treba da legne u krevet sa drugim muškarcem - istakao je Vujović.

- Ona nije kriva, i nema nikakvu odgovornost - ponovio je Macanović.

Autor: R.L.