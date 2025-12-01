Luka skuplja Aneline bivše i buduće kao sličice! Oduševljen Janjuševim šarmom! (VIDEO)

Nakon Anđela, ishvalio i Janjuševića.

Nakon što je nahvalio Anđela Rankovića, Luka Vujović počeo je da hvali i Marka Janjuševića Janjuša.

- Imam stvarno lepo mišljenje o tebi, družićemo se, mislim da ti je Đole o meni sve najbolje rekao. Nemam stvarno ništa loše da kažem, nikad se nisi mešao, nisi ništa potencirao, čak je i meni bilo zanimljivo kad si nešto dobacivao, nemam šta loše da kažem - rekao je Luka.

Nakon toga je ponovo izbila svađa između Luke i Saleta Luksa. Aneli Ahmić se bunila što je Luka pominje.

Autor: R.L.