I NJEGA JE 'ZBARIO'! Luka nahvalio i Asmina, svim Anelini bivšim i budućim momcima IDE NIZ DLAKU! (VIDEO)

Luka Vujović nastavio je da deli male budžete, a sledeći je bio za Miljanu Kulić.

- Stvarno mislim da si polupana, nekad radiš namerno, nekad ne, za mene nemaš kredibilitet, jer nešto komentarišeš a radiš isto, ali bolje te je imati za lažnog prijatelja nego za neprijatelja - rekao je Luka.

- Za Jovana srednji budžet, ne sviđa mi se to što radiš, radiš sve da ideš što dalje, ne sviđa mi se to, ne biraš - rekao je Luka.

Luka je mali budžet dao Aniti Stanojlović.

- Anita, dve hiljade, ozbiljna si spletkara, polupana si, imaš dete kod kuće, a sebi si dozvolila šta si dozvolila, ove sezone si ušla da probaš da spletkariš, rekla si da sam te zapratio, videla si da sa moje strane nema flerta, ja i ti nećemo više imati komunikaciju do kraja učešća, jer ne želim da budem u komunikaciji sa osobom koja me ponižava, Filip je moj prijatelj. Ona nameće da sam odlepio za nju - rekao je Luka.

- Ja sam izglasana za jednu od najiskrenijih osoba, ali napolju se sve vidi - rekla je Anita.

Luka je na kraju krajeva pohvalio i Asmina Durdžića.

- Kao verenik sam se osećao ljubomorno i povređeno, a ona je meni zabola nož u leđa. Imaš dobre strane, ali si pokazao loše strane, odvratan i ogavan kakav god da si, a da si prećutao kad je ona ušla, ti bi bio najveći gospodin, ali si hteo da se dokažeš Staniji. Sad ste uspeli da spustite loptu, ja ću to da podržim, nemam šta lepo, ali imaš humor - rekao je Luka.

Autor: R.L.