NOVI ‘AMI G SHOW ’ STIŽE SA BRUTALNOM EKIPOM! Njihova imena donose nezaboravnu zabavu koja se ne sme propustiti!

Spoj hitova, iskrenih razgovora i novih ekskluziva - uz goste koji garantuju smeh, emociju i sjajnu muziku!

Kao što je verna TV PINK publika navikla, utorak veče rezervisan je za najgledaniji late night show -“Ami G Show” autora i voditelja Ognjena Amidžića. Ognjen će od 23 časa ugostiti aktuelnu i zabavnu ekipu. Studio u Šimanovcima svojim prisustvom uveličaće: Tea Tairović, Luna Đogani, Sale Tropiko, IvanaPavković i Petar Mitić.

Jedna od najpopularnijih i najangažovanijih pevačica mlađe generacije, Tea Tairović – nakon uspešnogalbuma „Aska“ koji je izbacila ove godine, najavljuje „Asku 2“ – i baš taj projekat biće okosnica razgovora sa Ognjenom Amidžićem. Ono što će publiku posebno oduševiti je duet sa njenom dobrom prijateljicom, isto jako popularnom mladom pevačicom Barbarom Bobak, te će otkriti više o novoj numeri koju će publika sigurno obožavati, kao i samoj saradnji sa Barbarom. Naravno, odgovoriće i na pitanja o svom partneru i kako pliva bračnim vodama.

Luna Đogani diže prašinu svojim Youtube potkastom, obzirom da u goste dovodi aktuelne i zanimljive sagovornike. Ona će priznati sa kim su joj intervjui najviše prijali, a ko od sagovornika joj je zadao najveću glavobolju. Luna, kao bivša rijaliti pobednica, komentarisaće takmičare u „Eliti 9“, otkriti ko su joj favoriti, kao i ko od stanovnika Bele kuće, po njenom mišljenju, za sada ima najveći potencijal zapobedu.

„Tropico band“ je skoro proslavio čak 23 godine svog uspešnog postojanja, koje je ovenčano mnogobrojnim hitovima. Sada, 29.12. publici će se odužiti za veliku ljubav i posvećenost beogradskimkoncertom. Sale Tropico, frontmen benda, u “Ami G Show”- u govoriće o premama za koncert koji će biti pun emocija, energije i pesama koje su obeležile njihove živote. Više o zajednickom slavlju muzikesaznaćemo u utorak u 23 časa na TV PINK.

Od kako je pre deset dana izašla pesma “Doživotno” bračnog para Ivane Pavković i Petra Mitića –doživela je neverovatnu popularnost kod publike i trenutno se nalazi na petom mestu na domaćem Youtube trendingu. Njih dovoje dolaze u studio u Šimanovce, kako bi ispričali priču iza ove emotivne numere - o deci, godinama zajedničkog života, pauzi koju su uzeli zbog privatnosti, i razlozima zbog kojih su odlučili da ponovo stanu pred publiku sa pesmom koja je, kažu, više od pesme - njihova priča, njihov život, njihova posvećenost porodici i ljubavi.

Pesma, ispovesti, izazovi, igrice i smeh zagarantovani su u studiju u Šimanovcima ovog utorka. Budite uz TV PINK i ne propustite ovo izdanje late night emisije “Ami G Show” od 23 časa.

Autor: S.Paunović