AKTUELNO

Domaći

Folk zvezda sutra ulazi u Elitu: Takmičari je ne očekuju, šokiraće se čim je budu videli u Šimanovcima

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sutra će u "Eliti" biti održana još jedna luda žurka, koja je na programu TV Pink odmah posle emisije Ognjena Amidžića "Amidži šou", a učesnici rijalitija biće oduševljeni kada u Šimanovcima budu videli muzičku gošću!

Naime, jedna od najpopularnijih folk pevačica Jovana Tipšin sutra će biti zadužena za sjajnu atmosferu u kazinu, a nema sumnje da će brojnim svojim, ali i tuđim hitovima dovesti atmosferu do usijanja!

Foto: Pink.rs/S. Zindović

Jovana je spremna da napravi pravi lom u Šimanovcima, te će svojim glasom i repertoarom dovesti atmosferu do vrhunca, a njoj će društvo praviti DJ Neba.

Ne propustite direktan prenos žurke u "Eliti" uživo na TV Pink, odmah posle emisije "Amidži šou"!

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Folk zvezda večeras ulazi u Elitu: Takmičari je ne očekuju, šokiraće se čim je budu videli u Šimanovcima

Domaći

Folk zvezda večeras ulazi u Elitu: Takmičari je ne očekuju, šokiraće se čim je budu videli u Šimanovcima

Domaći

Mlada folk zvezda večeras stiže u Elitu! Goreće Šimanovci, učesnici će pasti u trans čim na imanju budu videli NJEGA

Domaći

Na pomolu nova drama Anđele i Gastoza?! Odlepiće kada ih večeras bude videla u Eliti, njih NI U LUDILU ne očekuju u Šimanovcima!

Domaći

NJIHOV ULAZAK ĆE SVE POREMETITI! U Elitu stižu dobro poznata imena, takmičarima će pasti vilice kada ih budu videli (FOTO)

Domaći

NJOJ SE NIKO NE NADA! Večeras ulazi TRUDNA u ''Elitu'' spremna da napravi LOM, a ona ne dolazi sama!