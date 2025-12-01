Folk zvezda sutra ulazi u Elitu: Takmičari je ne očekuju, šokiraće se čim je budu videli u Šimanovcima

Sutra će u "Eliti" biti održana još jedna luda žurka, koja je na programu TV Pink odmah posle emisije Ognjena Amidžića "Amidži šou", a učesnici rijalitija biće oduševljeni kada u Šimanovcima budu videli muzičku gošću!

Naime, jedna od najpopularnijih folk pevačica Jovana Tipšin sutra će biti zadužena za sjajnu atmosferu u kazinu, a nema sumnje da će brojnim svojim, ali i tuđim hitovima dovesti atmosferu do usijanja!

Jovana je spremna da napravi pravi lom u Šimanovcima, te će svojim glasom i repertoarom dovesti atmosferu do vrhunca, a njoj će društvo praviti DJ Neba.

Autor: N.B.