MOGLA SI DA BUDEŠ MOME BRATU SNAJKA: Luka pokušao da izmami osmeh Aneli svojom podelom, usledila njena ŠOK reakcija, a tek da vidite Asminov postupak (VIDEO)

Na sve načine pokušava da je vrati!

Luka Vujović je delio budžet kao ovonedeljni vođa, pa se obratio svojoj bivšoj verenici Aneli Ahmić:

- Što se tebe tiče, Aneli draga.. Jako mi je žao što je došlo do ovoga, ne treba ni tebi ni meni ovakva rasprava. Ja imam emocije prema tebe, volim te, ali sam razočaran, drugačija si osoba nego što si bila napolju. Ovde nikada nisi ustala nasmejana, možda sebe opravdavaš time što sam te ja izneverio i gledao drugu devojku, iskreno ne bih voleo da budemo neprijatelji, ja sam ovde ušao radi tebe i radi nas. Poslednju želju imam, nemoj više da me vređai i da potenciraš temu sa mnom, pusti da ovo prođe. Večeras kada budem izugovorio tvoje ime, znam da ćeš poludeti, bila ti omiljen aili poslata u izolaciju. Neshvativo je da kada nisi sa devojkom koju si voleo bude ti još lepše. Povredila si me kada si rekla da se kaješ za vezu sa mnom, povređuješ me kada prođeš a ne dobijem zagrljaj, moj život je mogao da bude bajka, a ti mom bratu snajka - rekao je Luka, a Asmin je aplaudirao.

- Nisam kalkulisao, dobićeš veliki budžet - rekao je Luka.

- Ne treba mi novac, pali - dodala je Aneli.

Autor: N.B.