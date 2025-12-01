AKTUELNO

UŽIVA SA BAKOM! Isplivala fotka Hanine majke sa njenom i Neriovom ćerkom, evo šta rade (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Od kako je Hana Duvnjak ušla u Elitu, njena životna priča intrigira javnost. Naime, veza sa Neriom Ružanjiem je često bila na meti osuda od strane njegove majke Site od starta.

Iako su Nerio i Hana pobedili mnoge nedaće i danas uživaju u ljubavi kao roditelji jedne devojčice, sada se potegla priča u kakvom je odnosu Hana sa njenom majkom, za koju su rekli da ju je ostavila dok je bila mala.

Hana je to više puta porekla te je čak i rekla da njena majka čuva njenu i Neriovu ćerku dok su u Eliti.

Foto: Pink.rs

Kao što je i sama Hana rekla, njena majka trenutno brine o Neriovoj i njenoj ćerki, a Pink.rs je došao u posed slike na kojoj su ponosna baka i unuka kako uživaju u sunčanom danu te se vidi da je Hana sve vreme govorila istinu i da je u sjajnim odnosima sa majkom.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

Autor: N.B.

