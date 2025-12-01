ZORICA KAO 'LAKA META'! Učesnici jedva dočekali da se zakače na Markovićku, evo ko ju je sve naveo za NAJDVOLIČNIJU! (VIDEO)

Lako im je kad Zorica neće da reaguje.

Učesnici ovog popodneva biraju tri najdvoličnije osobe u Beloj kući.

- Pod broj jedan je Zorica Marković, druga je Sunčica, ona uopšte nije naivna, a treća osoba je Joca - rekao je Pečenica.

- Dvolične osobe, ima ih dosta, ovo je rijaliti, glupo je reći šta jeste, šta nije, ja ću na prvo mesto staviti Zoricu Marković, ali to je njena igra godinama, znamo da je to njen stil, to nije uopšte nešto ozbiljno, takva je igra. Na drugom mestu je Dača, a na trećem mestu je Luka - rekao je Bora.

Autor: R.L.