ONA JURI KRUPNE RIBE! Terza ponizio Sofiju i upozorio Milana, on se pobunio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Udario na Kačavendin klan.

Tokom današnje ankete došlo je do žestoke svađe između Terze i Sofije, a na njenu stranu stali su i Milan kao i Kačavenda.

- Svi ste dvolični koji ste išli na tu veridbu Bebice i Teodore, a znali ste šta je bilo. Dvolična je Sofija, pričala je da joj je Anđelo najlepši, sad se prebacila na Milana - rekao je Terza.

- Ti se na dnevnom nivou baviš odnosom Sofije i Milana - dobacila je Kačavenda.

- Šta meni fali, je l' sam bez ruke, noge, devojke su mi davale komplimente - bunio se Milan.

- Ti nemaš pojma, ona juri krupne ribe - rekao je Terza.

- Vidim što te ne zanima, svaki dan komentarišeš Sofiju i Milana - rekla je Sofija.

Autor: R.L.

