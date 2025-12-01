Haos u stanu pobednika Elite 8! Nakon glasina da je raskinuo sa Anđelom, oglasio se Gastoz, evo šta se dešava (FOTO)

Nenad Marinković Gastoz, inače reper i pobednik "Elite 8", trenutno se nalazi u žiži intresovanja zbog glasina da je raskinuo vezu sa Anđelom Đuričić, a sada se oglasio iz svog stana u Zemunu, a njegovo oglašavanje dodatno je usijalo mreže!

Od prvog dana "Elite 8", Nenad Marinković Gastoz, mesec dana se trudio da osvoji i skine "zid" Anđele Đuričić, s obzirom na to da je ona jedina devojka koja mu se dopadala, a nakon toga, njih dvoje su mesec dana svoju vezu krili od ukućana. Osam meseci borbe, suza, ali i velike ljubavi, nije bilo dovoljno da opstanu do samog kraja, te su tako ipak raskinuli pred kraj rijalitija.

Kako je Gastoz odneo pobedu, a Anđela drugo mesto u spektakularnom superfinalu "Elite 8", njih dvoje su nastavili da se viđaju, ali je ubrzo raskrinkano da su se pomirili. Te tako, Anđela je došla kod Gastoza u stan, te su tako živeli zajedno i delili sa fanovima mnogo zajedničkih momenata. Takođe, Anđela je učestvovala u jednom Gastozovom projektu, tačnije, reč je o pesmi sa Vanjom Mijatović koju je Gastoz snimio, dok se Anđela nalazi u spotu.

Kako je ekipa portala Pink.rs već pisala, njih dvoje su se otpratili sa društvene mreže instagram, što je podgrejalo sumnje kod fanova da su raskinuli, a ni jedno, a ni drugo, se nisu javljali na svoje brojeve telefona, kako bi potvrdili ili pak, demantovali ove navode.

Sada, Gastoz se oglasio na svom instagram profilu, snimivši svoj stan koji je, može se reći, u potpunom haosu. Naime, kako se može videti, on je rešio da renovira kupatilo, pa se tako i on latio četki, dok su mu u svemu ostalom pomagali drugovi.

Autor: Nikola Žugić