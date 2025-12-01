Ovo je malo ko znao! Pogledajte šta radi Dušica Jakovljević za vreme reklama, dokazala da je PRAVA DOMAĆICA (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević pokazala je šta radi za vreme reklama, malo ko zna šta se zapravo dešava iza kulisa!

Naša voditeljka Dušica Jakovljević, godinama važi za jednu od najatraktivnijih voditeljki na našim prostorima, a kada je reč o njenom radu i o profesionalizmu, njeni rezultati govore više od svega.

Takođe, pored toga što je veliki profesionalac i hodajuća intriga, neretko se priča i piše o tome da je Dušica zapravo veoma brižna majka, s obzirom na to da ima sina Ognjena i ćerku Anđelu, s kojima neretko podeli zajedničke momente na instagramu.

I pored svih uloga, mnogi su se na mrežama zapitali kakva je ona domaćica?! Sada, Dušica je rešila da im odgonetne i tu misteriju, te je tako otkrila šta ona radi za vreme reklama na Pink televiziji. Ona je podelila video snimak iz sinoćnje emisije "Izbacivanje", te je tako otkrila šta je radila. Naime, ona je uzela maramicu i sprej za pranje stakla, te je tako oprala ogledalo kako bi bilo čisto, dokazavši da je zapravo prava domaćica, s obzirom na to da je to uradila u dugačkoj elegantnoj haljini.

Autor: Nikola Žugić