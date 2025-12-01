Bednik, mora on još da jede kačamak da bi mogao sa mnom da se kači: Nakon što je Lule udario na njega, oglasio se Dejan Ketić! Za Pink.rs priložio prepiske, pa ga demolirao (FOTO)

Bivši učesnici "Elite" Dejan Ketić i Lule Bahanalija danima unazad ratuju na društvenim mrežama, a sada se za naš portal oglasio Dejan, koji je uzvratio na Luletove uvrede i dokaze prepiski!

Dejan Ketić, bivši učesnik "Elite 9", naježio je čitav region kada je pred milionima gledalaca ispričao svoju životnu priču. Naime, on je ušao u ljubavni odnos sa Urošem Stanićem, zbog kog se kasnije pokajao, ali je nakon toga, odlukom publike, ipak izbačen iz ove sezone rijalitija.

No, međutim, sada je na društvenoj mreži instagram zaratio sa Lukom Malešićem, poznatijim kao Luletom Bahanalijom, a sada je ekipa našeg portala došla do dokaza, tačnije, njihovih prepiski koje mnogo govore.

Naime, među prepiskama koje možete pogledati u nastavku, Dejan je poslao Luletu fotografiju ženske zadnjice i svoje ruke sa skupocenim satom i novcem, a do nedavno je na mrežama kukao kako nema novca posle rijalitija.

Sada je na Luletovo oglašavanje reagovao Dejan, koji nam je prvo dostavio prepiske u kojima želi da dokaže da se on nije prvi javio Luletu već da je pak, bilo obrnuto.

Nakon toga, on je brutalno uzvratio Luletu na njegove reči.

- Pa on je za mene običan klošar, koji se šlihta poznatima radi druženja i popularnosti. Ja takav nikada neću biti! Utripovao lik da je neko i nešto, a običan je bednik raspali koji misli da može nekoga da podj*bava, a glup je, mora on još da jede kačamak da bi mogao sa mnom da se kači i svađa. Seljačina raspala! - rekao je Dejan u izjavi za naš portal.

Autor: Nikola Žugić