PREPOLOVIO SE! Zola ne liči na sebe, pojavio se na televiziji posle MEDIJSKE ILEGALE! (VIDEO)

Da ne verujete svojim očima.

Lazar Čolić Zola večeras je gostovao u emisiji "Pitam za druga" kod voditelja Stefana Kandića Kendija i Stefana Miloševića Pande. Ono što se odmah moglo primetiti jeste da je Zola drastično smršao i doveo se potpuno u red što se tiče kilaže.

Kendi i Panda su konstatovali da učesnici "Elite 9" pričaju nemački, što je Zola prvi radio.

- Kad sam počeo da pričam na nemačkom, to je bilo u nekim svađama, zato su me zvali Zolander, kao Auslander. Bio sam ja tamo i popravljač klima, i učio nemački, i neki fitnes trener, bilo je svačega, sve u svoje vreme - naveo je on i dodao:

- Sad se svađaju decu, mamu pominju, koga briga, i meni se svašta dešavalo, ali znao sam da napravim distancu. Ja sam sa Bebicom imao najstrašnije sukobe, izgovorio mi je katastrofalne stvari, trebalo je mnogo vremena da mi uopšte popričamo, a sad se posvađaju i sutra ništa - rekao je Zola.

Zola je odmah na početku emisije otkrio da je odnos Filipa Đukića, Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić njemu najinteresantniji.

- To je izazvalo pažnju i kod mene je, to je najzanimljviji odnos unutra. Ja sam pre tri godine pričao da je Bebica ima viši cilj, stojim iza toga, ja imam film koji može da liči na Bebicu, to je vezano za njega i za osobu koja ima u glavi viši cilj. Sve imam dokumentovano, sve ću vam pokazati - rekao je Zola.

