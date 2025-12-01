AKTUELNO

Sofiju Janićijević prati loša karma?! Terza zbog nje ostavio TRUDNU verenicu, a ona se sada muva sa Milanom, čija MRAČNA prošlost je NAJEŽILA Srbiju - Evo šta je posredi

Aktuelna učesnica "Elite 9", Sofija Janićijević, prvi put se pojavila u javnosti kada je kročila u Belu kuću u "Eliti 8" i tada stupila u ljubavnu vezu sa Borom Terzićem Terzom, zauzetim muškarcem, a sada flertuje i muva se sa Milanom Stojičkovićem, čija mračna prošlost je šokirala milione!

Sofija Janićijević, sada aktuelna učesnica "Elite 9", u prethodnoj sezoni uplovila je u odnos sa zauzetim Borislavom Terzićem Terzom, koji je tada imao trudnu verenicu Milicu Veličković, koja ga je u rijaliti ispratila kako bi im obezbedio bolju i lepšu budućnost.

Njihova veza nije dugo potrajala, već je prekinuta čim je Terza video Milicu na vratima Bele kuće, kada se sa "stomakom do zuba" ušetala na imanje i tom prilikom ratovala sa oboje za crnim stolom. Naime, Terza i Sofija danas imaju korektan odnos, ali oboje negiraju postojanje emocije i rasplamsavanje starih varnica.

S druge strane, Sofija je bacila oko na Milana Stojičkovića, te se neretko odvajaju od ostalih učesnika i pričaju na razne teme, od prošlosti, bivših odnosa, pa sve do njihovih očekivanja i planova za budućnost, ali ono što je zaprepastilo naciju i započelo nagađanja na mrežama, kao i to da Sofiju, kako kažu fanovi na mrežama, prati "loša karma", jeste Milanova prošlost.

Podsetimo, Pink.rs stupio je u komunikaciju sa izvorom poznatim redakciji i tom prilikom otkrio nam je da je Milan Stojičković prema njegovim tvrdnjama ''monstrum koji se lažno predstavlja naciji, dok u spoljnom svetu laže, vara, manipuliše ljudima i predstavlja se kao tajkun i bogataš, dok zapravo nema apsolutno ništa''.

Takođe izvor poznat redakciji nam otkriva i da je Milan Stojičković svoju trudnu ženu u sedmom mesecu trudnoće tukao i radio joj svašta zbog čega je ona morala da hitno pobaci dete, koje je trebalo da se zove Sara.

Ono što se, takođe, saznalo, jeste da nije tukao samo svoju bivšu ženu, kako je naveo izvor prethodno, već i svoju bivšu verenicu, o čemu je govorio Vedran Poljak, bivši učesnik "Elite 9".

Da li je ovo samo, kako kažu fanovi, "loša karma" i šta je posredi, ne preostaje nam ništa drugo, nego da saznamo.

