JA VESLAM, A ON VIČE - TAĆKO, TREBA LI TI VITAMINA?! Zola se prisetio urnebesne scene sa Bebicom i Miljanom, svi pali od smeha! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola pričao je tokom svog gostovanja u emisji "Pitam za druga" kod voditelja Kendija i Pande o Nenadu Macanoviću Bebici.

On je komentarisao njegov odnos sa Teodorom Delić, ali i sa Miljanom Kulić.

- On je patološki vezan za nju, to je bilo i sa Miljanom, zbog toga smatram da ima viši cilj, kako god se ponašao on u svojoj glavi ima svoju misao - rekao je Zola i nastavio:

- Miljana i ja odlazimo, on plače za njom. Ja veslam na Rajsko ostrvo, veslam pretvorio sam se u Džeka iz Titanika da pobegnem. Ja veslam, veslam, on viče: "Taćko, Taćko hoćeš vitamina" - naveo je Čolić dok su voditeljima krenule suze na oči od smeha.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

