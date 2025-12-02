Rezali su mi kosti i stavljali... Bivša zadrugarka imala tešku operaciju nakon dijagnoze raka: Rekli su mi da…

Bivša rijaliti učesnica Jelena Batos već neko vreme vodi borbu protiv opake bolesti, a o svemu javno govori.

Jeleni Batos je operisan tumor kostiju, a sada je ispričala detalje intervencije i kako se oporavila pre prognoze doktora. Jelena je aktivna na društvenim mrežama i o svojoj borbi i oporavku redovno govori. Sada je do detalja opisala kako je izgledala intervencija.

- Čisto sa vidite kako sam izgledala,ovo su blaže slike. Imala sam velike otoke i cela leva strana lica mi je bila izbačena. Čim sam došla kući odmah sam počela sa oblogama za kosti i limfne čvorove. Ljudi slome nogu ili kuk pa ne mogu stati, ja sam nakon par dana počela da jedem sve, iako mi je rečeno da ce biti potrebno mesecima da jedem tečnu hranu. Jer do godinu dana treba telu da prihvati sve te metale, da mišići i tkiva zarastu okolo metala i mišići koji su rezani da mogu opet da funkcionišu - napisala je ona.

Kako je dodala, iako su joj prognozirali mnogo duži oporavak, već se oseća mnogo bolje.

- Rečeno mi je da će leva strana da mi visi i da neću moći da je vratim. Danas se osećam kao da mi gotovo ništa nije rađeno. Za vas koji ne znate, rezane su mi kosti i stavljeni metali. Imam danas vilicu od metala skroz celim putem od zgloba od uha pa na dole, rezali su slepoočnicu i kost između uha i obraza. Poslednja fotografija pokazuje kako izgleda mesec i po dana nakon intervencije. Sve mi je vađeno jer nisam pristala na zračenja. Kad nalazi stignu videću da li sam uspela ili ne - navela je ona na Instagramu.

Često imala temperaturu

Bivša zadrugarka, Jelena Batos, nedavno je operisala tumor u glavi, a onda je pričala o detaljima borbe.

Jelena Batos je otkrila da je na svoju ruku odradila CT glave, nakon čega su ustanovili da ima tumor i da mora na operaciju.

- Vrsta tumora kojeg sam ja imala se zove slepi tumor, njega ne osetiš, on se prilagođava organima tako da ga nikad ne možeš napipati. Tek kada počne da se inficira onda ga osetiš tako što dobijaš trovanje krvi i prelazi u otrovni. Jede ti ćelije itd.. Moj je bio u kostima. Kada imaš dugogodišnje znanje biljnih lečenja onda znaš i da upoznaš svoje telo tokom procesa. Mene šta uvek spašava je to što sam jako dobro upoznala svoje telo. Svako veče oko 22-23 časova ja dobijam temperaturu 37,3 - 37,5 to nije neka temperatura, ali moja temperatura je uvek 36,8. Po tome sam znala da nešto ima u mom telu što tinja i da se telo bori. Logično je šta ti pada na pamet, virus neki ili hormonski poremećaji pred klimaksno stanje itd. Ali ponekad kada sam zevala uho bi me zabolelo na sekund što se isto može povezati sa upalom - započela je Jelena svoju priču i nastavila:

- Posle sam osetila kako mi limfini čvorovi na levoj strani ne funkcionišu kako treba jer uvek mi je ta strana bila više otečena ujutro kada ustanem..iako sam masirila žlezde nije pomoglo. Onda sam krenula u akciju da se svađam sa lekarima da me uzmu za ozbiljno. Tek kada sam na svoju ruku otisla na CT i magnetni onda su našli tumor kostiju. Tako da slusajte svoje telo, upoznajte svoje telo jer da nisam bila uporna danas bi bila bez vida tako je blizu oka došao, a i možda i bez života da se infekcija proširila na mozak. Znala sam da nije sve kako treba i to mi je dalo još jaču volju da ih ne slušam nego da oni slušaju mene. Sve u svemu ne nisam imala nikakve bolove koje bi doktora navelo na istraživanje, samo sam imala jaku veru u sebe i svoje telo i znala sam da neka greška ima i samim tim moja upornost i oštar jezik je stavilo lekare u potragu - napisala je Jelena.

Autor: Nikola Žugić