Hitno obraćanje Stefanu Kariću: Milan doživeo pomračenje zbog Luke, evo kako je puklo njihovo prijateljstvo, u sve umešana ONA (VIDEO)

Haos!

U toku je "Pretres nedelje i izbor potrčka", voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Slažem se da je za Ivana i Matoru bila klasična kupovina mira. Specifično mi je kako je bilo dodvoravanje Aneli, a onda je došao do Luksa i Terza. Meni su oni isti. Nahvalio je Luksa, a prošle nedelje mu je rekao sve najgore. Specifični su mi njegovi veliki budžeti, svakog svog prijatelja je srozao. Milan je uvek bio tu uz njega. U petak je rekao da je Aneli njega unakazila i da mu je zajedno sa Asminom zabila nož u leđa i pokušava da prebaci da je Aneli njega izdala ove sezone. To je sve pričao prošle nedelje i onda je na ovaj nalin podelio budžet. Rekao je Anđelu ono što nije smeo. Sale je njemu prišao posle zatvora, a onda je on samo ćutao. Sve ono što radiš je lažno! Manipulišeš da bi se dovorio Aneli - rekao je Bebica.

- Kod nas u Srbiji se kaže: "Daj mu vlast da vidiš koliko je go*no" - rekao je Milan.

- U Srbiji se kaže: "Ili imaš mu*a ili ideš u školu" - ubacio se Luka.

- Stefane, pored ovakvih prijatelja neprijatelji ti ne trebaju. Ja sam više ispao fer i korektan iako se mi nismo znali. Ja sam lojalan, a on ne zna šta to znači. Ne znam da li može neko da kaže da sam bilo koga pljuvao - rekao je Milan.

- Da li znaš neku situaciju o meni i Aneli? - pitao je Luka.

- On najbolje zna šta je pričao. Mene samo zanima da li imaš jednog prijatelja u kući? - pitao je Milan.

- Imam Filipa - rekao je Luka.

- Okrenuo si leđa onog dana kad se seo sa njom - rekao je Luka.

- Ti si okrenuo leđa Stefanu! - skočila je Sofija.

- Ja se ne služim tračevima, gledam samo sebe i trudim se da pomognem ljudima. Rekao si da nećeš nikad prići Aniti i nikad nećeš popričati sa njom - rekao je Milan.

- Rekao si za Sofiju da znaš da je folirant i da nećeš da joj priđeš više - rekao je Luka.

- Ja ne pričam iza leđa. Rekli su mi ljudi da si me ogovaro - rekao je Milan.

- Znači upecao si se na njeno - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić