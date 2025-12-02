Obezbeđenje napravilo živi zid! Kačavenda i Aneli u nikad brutalnijem sukobu, Luka podivljao i zaurlao na Sofiju: Hajde da pričamo o Tetovu i koliko godina ima MEDA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Jakšić, kako bi prokomentarisala podelu budžeta Luke Vujovića.

- Rekao sam da bi Nerio bio mnogo više srećan da je dobar sa porodicom - rekao je Luka.

- Je l' može da se prokomentariše ovo što je dao 5.000 ovim klimačima glave?! Platio im je za to što ga slušaju. Rekao si da ti je Ivan Marinković zaljubljen u verenicu i onda mu da veliki budžet - rekla je Aleksandra.

- Licemeran, ljigav i odvratan dečko - rekla je Sofija.

- Evo kako me vređa ku*vetina s kojom sediš, koja se je*ala dok nije uradila zube, a reći ću ti i sa kim i da pričamo o Tetovu, o tome koliko ima meda - rekao je Luka.

- Nemoj to da radiš, ako te nije prvi uvredio, nemaš pravo da ga vređaš. Nemoj da ga vređaš - rekao je Milan.

- Ponaša se prema meni totalno drugačije...On je prošle sezone, cele, se mešao u moj i Terzin odnos, dok nas nije rastavio. On je jedini izj*ban od strane muškaraca, on je ološ i zaostao je u razvoju - rekla je Sofija.

- Podela budžeta je krenula bogougodno, dok nije došao do mene, a posle onoga što sam mu ja rekla i odgovorila, da, taktički je mislio da spusti loptu sa mnom. Pun mi je šešir da se priča o pretnjama. Nap*šila sam ga ku*cem, a onda se upalio i krenuo da preti dalje. Možemo da se vidimo napolju, pun mi je ku*ac ovog ćelavog - rekla je Kačavenda.

- Raspala dr*ljo isprstenjačena - rekla je Aneli.

- Tatu svog mrtvog je*i, a ku*vetina ti je mama i sestra što ti se dopisivala sa verenikom. Pazi da i tebe da ne izvedu odavde - rekla je Milena.

- Pazi se da ne dođe ponovo neko po tebe, vraćaj pare na kamatu ku*vo - rekla je Aneli.

- Možda, kada ti mama umetnica stavi bicikl na krov i vezuje lavove. Ko ti čuva dete od tri godine - rekla je Kačavenda.

- Moja mama, tvoja mama je bila kur*vela - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić