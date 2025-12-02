AKTUELNO

Domaći

SLEDI PAKLENA NEDELJA! Nakon veliki skandala Bebica i ONA završili u izolaciji: Ovu odluku niko nije očekivao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok i neverica!

U toku je "Pretres nedelje i izbor potrčka", voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nek ustanu Jovan i Babejićka, Milan, Sofija i Jovana, Maja i Asmin, Filip i Anita, Terza i Mina, Ivan i Sunčica, Jakšićka i Bora, Murat i Iva. Ivan može da sedne, on ništa ne bi pokazao, a Sunčica nek ostane. Mina može da sedne, jasno je gde su njene emocije. Iva može da sedne, Babejička, Murat, Filip, Jakšićka, Bora i Sunčica. Anita može da sedne. Maja i Asmin nek sednu inače bi oni bili potrči da Maja ne ide na operaciju. Terzu neću slati u izolaciju. Jovana nek sedne. Imamo osobu koja je pokvarila prijateljstvo, osobu koja nije iskrena prema ukućanima... Šaljem u izolaciju Bebicu i Jovanu. Jovana najviše mrzi njega i ima priliku da pokaže svoj stav. Video sam kako je vređala Milana, a mislim da tu imaju simpatije. Nisam hteo njih dvoje da pošaljem na silu, a hoću da Bebica vidi šta tačno ko misli o njima - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vrlo dobro znam šta će ko da kaže, a mene boli ku*ac. Nije mi ni na kraj pameti palo da idem u izolaciju - rekao je Bebica.

- Ja mislim da on neće do kraja boravka moći da se opere. Njegovu čestitost i čast možemo da potvrdimo samo Filip i ja, a onda me najstrašnije izvređao - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

PROMENILI TOK RIJALITIJA! Asmin otkrio Minine simpatije prema njemu, ovaj RASPLET niko nije očekivao (VIDEO)

Domaći

Ugrozila teritoriju starijih učesnika! Maja Marinković žestoko udarila na Vanju zbog aljkavosti! Ovaj raspret niko nije očekivao! (VIDEO)

Domaći

ISTINA KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO! Šok: Nerio progovorio o Sitinim optužbama da je Grofica spavala sa njenim mužem (VIDEO)

Domaći

KLELA SI SE U MAJKU! Bebica svim silama pokušava da zadrži Teodoru, ona mu se ponovo poigrala sa mozgom: Ne znam da li ga volim... (VIDEO)

Zadruga

SMISLILA NOVU VERZIJU PRIČE! Aneli se pogubila u lažima o Kariću, Bebica uvideo nove nelogičnosti (VIDEO)

Zadruga

DO POMIRENJA ĆE DOĆI: Bebica svu Teodorinu krivicu SVALIO NA SEBE, spreman da pređe preko svega da bi bio pored nje! (VIDEO)