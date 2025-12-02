SLEDI PAKLENA NEDELJA! Nakon veliki skandala Bebica i ONA završili u izolaciji: Ovu odluku niko nije očekivao! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je "Pretres nedelje i izbor potrčka", voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Nek ustanu Jovan i Babejićka, Milan, Sofija i Jovana, Maja i Asmin, Filip i Anita, Terza i Mina, Ivan i Sunčica, Jakšićka i Bora, Murat i Iva. Ivan može da sedne, on ništa ne bi pokazao, a Sunčica nek ostane. Mina može da sedne, jasno je gde su njene emocije. Iva može da sedne, Babejička, Murat, Filip, Jakšićka, Bora i Sunčica. Anita može da sedne. Maja i Asmin nek sednu inače bi oni bili potrči da Maja ne ide na operaciju. Terzu neću slati u izolaciju. Jovana nek sedne. Imamo osobu koja je pokvarila prijateljstvo, osobu koja nije iskrena prema ukućanima... Šaljem u izolaciju Bebicu i Jovanu. Jovana najviše mrzi njega i ima priliku da pokaže svoj stav. Video sam kako je vređala Milana, a mislim da tu imaju simpatije. Nisam hteo njih dvoje da pošaljem na silu, a hoću da Bebica vidi šta tačno ko misli o njima - rekao je Luka.

- Vrlo dobro znam šta će ko da kaže, a mene boli ku*ac. Nije mi ni na kraj pameti palo da idem u izolaciju - rekao je Bebica.

- Ja mislim da on neće do kraja boravka moći da se opere. Njegovu čestitost i čast možemo da potvrdimo samo Filip i ja, a onda me najstrašnije izvređao - rekla je Jovana.

Autor: A.Anđić