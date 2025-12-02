ONE SU CRNE UDOVICE! Aneli prebledela kao krpa: Hana progovorila o jezivim detaljima iz života sa Ahmićima, pa zapretila: Nek objave da vide ljudi kakve ste ku*vetine (VIDEO)

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Hani Duvnjak kako bi ispričala svoju stranu priče o životu sa porodicom Ahmić.

- Njihove grehove neće prebacivati meni. Ona se prodala na TikToku za dve ruže, slike postoje, ja ne želim da ih objavim zbog dece. Davala je detetu tablete zta smirenje da bi išlo spavati. Nerio hoćeš li potvrđicvati? - pitala je Hana.

- Jeste, Nikica je nama to pričao - rekao je Nerio.

- Jeste, prijavio ju je u socijalno. Ja nisam prva koju su prijavljivali maltretirali. Čovek je krenuo iz države da pomeri svoju ženu, zamalo su mu uništili brak. U toj kući ima droge i ima svega. U mojoj kući ima alkohol, ali dorge nema. U toj porodici ima svega. Čovek je izgubio živu glavu, a Aneli se sprda sa tim. Sprdala se sa koferima, a čovek je izgubio glavu. One su crne udovice! To je osoba koja je na televiziji abortirala dete. Ko o čemu ku*va o poštenju. Imam odvratne suvari koje su radile u džepu. Ja ne govorim bez dokaza. ne bih došla ovde da sam neki narkoman. Ja ne znam da li sam svojim ponašanjem dozvolila nekome da misli da se drogiram. Ćutala sam dve nedelj,a li više neću. One samo pričaju bez dokaza. Ja ne znam da je jedan dokaz izašao za mene ili Neria. Povredilo me što mene krive da ja ne želim da se spusti lopta - rekla je Hana.

- Ona njega sve nagovara - rekla je Aneli.

- Da sam nekoga mogla nagovoriti ne bih morala prolaziti pakao tri godine. Ona Neria pravi narkomanom jer ne zna da pleše. Ja neću da ćutim jer se moje dete uvlači u sve ovo. Jakšićka rekla si da on ne sme da govori o svojoj majci. Kako Sita ima osećaj za njegovo dete koje vređa da je zaostalo i retardirano? Ja Neriu nisam nikad ništa branila, a trebala sam. Ja sam mu gopvorila da se javi majci i da krene da vidi tetku. Ja nisam monstrum koji brani. Ima snimak ispred kluba u Dubrovniku, gurnuli su joj prste - rekla je Hana.

- Ja insistiram da se to objavi - rekla je Aneli.

- Ima i Sitin po*nić. Nek se objavi pa da ljudi vide kakve ste ku*vetine - rekla je Sita.

- To si ti - rekla je Aneli.

- Ne možeš se ti mešati u svađu dve žene! Ili ćuti dok one pričaju ili ću ti ja pokazati - skočio je Asmin.

- Ne deri se ti na Neria. Ako će da me brani nek me brani, a ako neće onda neće. Ja mislim da smo on i ja imali slično detinjstvo. Mene niko ne mora žaliti i ne treba me žaliti. Ja se sa njim neki dan nisam posvađala nego sam pričala sa njim. Ja njemu pokušavam objasniti neke stvari. Njemu trebaju dva sata da shvati šta mu govoriš, ne okrećem ga protiv ikoga. On zna šta su svi doživljavali od njih. Sita ga je slala da ilegalno stoji i lomila je aute jer su mu govorili da se pomeri. To je takva porodica. Moja tetka, moja baba i svi su se odrekli mene zbog porodice Ahmić. Moje dete neće videti ni na slici, kunem se! Mićo je l' ti ziveš unuke da ih vidiš kad je rođendan? - pitala je Hana.

- Moj život je bajka - rekao je Mićo.

- Svako unuče se bar nazove na telefon da se čestita. Ona je moje dete ugnjetavala, ona joj nije htela u ruke i vrištala je. Ako Nerio može da pređe preko ovoga to je na njemu. Ja sam izgubila sve radi njih i ne kajem se. Moje dete ima divnog oca. Luka me ponizio danas jer je rekao da sam ja prepreka za spuštanje lopte. Ja ne znam da li sam ovde ikako sprečavala - rekla je Hana.

