Cela porodica ti je pomrla od droge, a ovo malo go*no je prodalo porodicu: Ponovo se aktivirala Sita u Aneli, monstruoznostima prema Hani i Neriju nikad kraja (VIDEO)

Haos za stolom!

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala ono što je Hana Duvnjak iznela o Ahmićima.

- Nemam komentar, ovo su totalne gluposti, prepustiću njima da komentarišu - rekla je Aneli.

- Da li misliš da treba više da štitiš - pitao je voditelj.

- Da, definitivno bih trebao. Sve je rekla da laže, ja sve tvrdim da je istina što sam izneo, pa neka me tuži...Htela je da bude poznata i da ima puno para - rekao je Nerio.

- Što si to izneo uopšte - pitao je Milan.

- Bila je dizajnerka, imala je svoj brend i svoj butik, pravila je svoj nakit - rekao je Nerio.

- I ostala je dužna i Bogu i narodu - dobacila je Hana.

- Mislim da je sada još popularnija, ne znam na koji način, ali njoj odgovara i loša popularnost, samo da se priča o njoj...Ko je Sita, da ona ima toliku podršku - rekao je Nerio.

- Ona je krenula da priča o Aneli, ovo za po*nić mi nije rekla, nijednu ružnu reč mi nije rekla o Aneli, rekla je da se ona dosta razlikuje od porodice Ahmić. Rekla mi je da je Sita ostavljala kod kuće sve tri ćerke sa Neriom, kada nije išao u školu i da je on zvao Situ i da je to dete plakalo, da je Sita govorila da je na kafi - rekao je Dača.

- To je laž! Ona je svaki dan išla i radila brodove, Sita je jedina koja je zarađivala za četvoro dece i Nikicu - rekla je Aneli.

- Imam advokata i to tvog dobrog prijatelja, zapamti, mnogo ste ti i tvoja sestra ljudi usr*li - rekla je Hana.

- Kada pričaš, vidi se da si zaostala ti...On je jadan postao pomrećen pored tebe. Cela porodica ti je pomrla od dro*e. Šta ima on da kaže, neka se pokrije po ušima, malo go*no koje je prodalo porodicu?! - rekla je Aneli.

- Zašto je Sita Sabini pozvala imigracijsko da joj se oduzme dete - rekao je Nerio.

- Narkomani, na mesto - ponavljala je Aneli.

- Od Sabine sin, on je rođen u BiH. Sabina je od Edite ćerka, sestra od tetke. On je rođen u Trebinju, Sabina i njen muž su se rastali, Sabina je pošla u Dubrovnik da živi sa sinom, ona nije dala da ide gore. U svoj toj priči, dok je bio onaj rat za koji Aneli tvrdi da se nije dogodio, kada nisu pričali pet godina, Edita i Sabina nisu pričale sa Groficom i Sitom pet godina, dok Aneli nije ušla u Elitu. U toj nekoj svađi, Sita je pozvala imigracijsko da se vrati sin u Trebinje - rekao je Nerio.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić