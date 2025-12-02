OBEZBEĐENJE ULETELO U BELU KUĆU! Aneli pokazala svoju mračnu stranu, pa NAJMORBIDNIJE udarila na Kačavendu (VIDEO)

Karambol!

U toku emisije "Pretres nedelje" došlo je do žestoke svađe između Milene Kačavende i Aneli Ahmić.

- Moja sestra je živela sa svojim mužem i mali Jakov je došao u Dubrovnik i oni su se rastali. Mali je išao u školu... Ku*vo kod mame - rekla je Aneli.

- Cela moja podrška nek krene na tebe - rekla je Milena.

- Čekaće te dvojica! - rekla je Aneli.

- Ko će me čekati? - skočila je Milena.

- Ajde dođi ku*vo, smeš li? - vikala je Aneli.

- Srđane zovi joj brata! Ne smem - rekla je Milena.

- Srđan ti je je*an! Doći će po tebe na kapiju - rekla je Aneli.

- Ovo je monstruozno na sinove joj aludira - rekao je Uršš.

- Masakrirana ćeš biti - rekla je Aneli.

- Gaziću je do zadnjeg dana! Hoćeš li doći na sahranu? Je*em li ti da ti je*em sve - vikala je Milena.

- Ne znam koga imaš sve, možda će ih više biti. Na koga si aludirala? Pazi da ne zakucaju ujutru - rekla je Aneli.

- Neću da ti odgovaram tako! Možda zbog sinova. Daj dinar da ti dam Srđana - rekla je Milena.

- Imam i ja ćerkicu, prva si počela. Ne bojim te se dro*o! Skupi ta mu*a i priđi mi - rekla je Aneli.

- Jesam li ih ja zvala? Da čuvam glavu da mi je ne razbiješ?! - vikala je Milena.

- Sram te bilo što joj govoriš za mlevenje mesa - rekao je Uroš.

- Skreći temu s guranja noge u pi*lu! Namestila si ljude na 50 godina mamu li ti je*em - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić