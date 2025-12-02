AKTUELNO

Domaći

Pa ovo nema nigde! Aneli se ne zaustavlja u svojim morbidnostima, Stanić skočio kao oparen: Sram te bilo, pretiš deci od 20 i nešto godina (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos epskih razmera!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao monstruoznosti Aneli Ahmić.

- Meni je ovo katastrofa, ovo Aneli nikada nije izgovarala, da na ovakav način želi smrt nečijoj deci, Mileninim sinovima - rekao je Uroš.

- Sram te bilo, ti si monstrum. Gde joj je muž, gde joj je tata - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sram i stid da te bude da ti pretiš deci od 20 i nešto godina, ovakva nikada nisi bila - rekao je Stanić.

- Aneli, rekla si ovi koji su ti kući, samo dvoje dece su joj kod kuće...Sita inače kune decu, klela je njihovu devojčicu, vešala je i pisala je vračarama šta treba da radi za nekog muškarca. Sve što sam ja to gledala, ti pričaš to Mileni. Sram te bilo - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo sve što vidite sada, ja sam to proživljavala tri godine, u poslednja dva meseca sto puta pojjačano. Ja imam 23 godine, mogla je da me rodi, ja sam ovakva i onakva - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

KARAMBOL! Milica Veličković ušla u novi SUKOB sa Miljanom i Darjanom, TRESE se kuća odabranih od TEŠKIH reči! Terza skočio da odbrani Veličkovićevu, p

Farma

'TI I JA NISMO U VEZI, DEBILČINO JEDNA' Boža potpuno poludeo od LJUBOMORE, pa nasrnuo na Elenu - Obezbeđenje HITNO reagovalo! (VIDEO)

Farma

NERVNI SLOM BOŽE DŽONSA: Farmeri ga ponizili kao nikada do sada! Urlao, bacao stvari i izgovarao najgnusnije uvrede (VIDEO)

Farmeri

'DA NISU ŠIRILE NOGE, ISPALE BI DAVNO' Jelena Golubović potkačila Reu i Enu: ZNA SE KO JE JEDNA JEDINA POBEDNICA, JA! (VIDEO)

Farma

'ERA OJDANIĆ MI JE REKAO DA TI STAVLJAJU PARE U DEKOLTE' Lili i Barbi svađom zatresle kuću: Pale nikad niže i žešće uvrede (VIDEO)

Zadruga

'PRAVIŠ ME MAJMUNOM!' Ša izgoreo zbog Stanislava Krofaka i Mionine narukvice koju nije bacila, doživeo nervni slom - ona sve vreme brani BIVŠEG! (VIDE