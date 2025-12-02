Pa ovo nema nigde! Aneli se ne zaustavlja u svojim morbidnostima, Stanić skočio kao oparen: Sram te bilo, pretiš deci od 20 i nešto godina (VIDEO)

Haos epskih razmera!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao monstruoznosti Aneli Ahmić.

- Meni je ovo katastrofa, ovo Aneli nikada nije izgovarala, da na ovakav način želi smrt nečijoj deci, Mileninim sinovima - rekao je Uroš.

- Sram te bilo, ti si monstrum. Gde joj je muž, gde joj je tata - rekla je Aneli.

- Sram i stid da te bude da ti pretiš deci od 20 i nešto godina, ovakva nikada nisi bila - rekao je Stanić.

- Aneli, rekla si ovi koji su ti kući, samo dvoje dece su joj kod kuće...Sita inače kune decu, klela je njihovu devojčicu, vešala je i pisala je vračarama šta treba da radi za nekog muškarca. Sve što sam ja to gledala, ti pričaš to Mileni. Sram te bilo - rekla je Sofija.

- Ovo sve što vidite sada, ja sam to proživljavala tri godine, u poslednja dva meseca sto puta pojjačano. Ja imam 23 godine, mogla je da me rodi, ja sam ovakva i onakva - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić