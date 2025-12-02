AKTUELNO

DEMANT DO DEMANTA! Milan progovorio o bivšoj ženi koja je izgubila bebu, pokušao da preokrene sve u svoju korist: Mogao sam da je prebijem kad sam saznao... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Progovorio!

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Milanu Stojičkoviću koji je konačno progovorio o bivšim devojkama za koje se sumnja da ih je tukao i da su izgubile trudnoće.

- Kada si prepravio tu tetovažu? - pitao je Milan.

- Pre dve ili tri godine jer sam imao ime bivše devojke. To je devojka koju sam imao pre deset godina, bili smo zajedno pet i po godina - rekao je Milan.

- da li ste se lepo razišli? - pitao je Milan.

- Da, nisam hteo da pravim sra*anja - rekao je Milan.

- Koliko je bila trudna? - pitao je voditelj.

- Bila je veza na daljinu i ja sam uradio nešto ovde što nisam trebao da uradim. Njeni roditelju su želeli da ja pređem gore kod nje da ne bi bili na daljinu i moji su dali zeleno svetlo. Tad smo prvi put počeli da živimo zajedno. Mi smo se dogovorili da potpišemo, da ja odem gore kod nje da bih dobio papire. Kad odete kod matičara morate da potpišete i da bude neka ceremonija. Moja porodica nije bil. Ona nije bila trudna. Problem je bio što sam ja bio nov i nisam znao jezik i nisam se pronašao gore - rekao je Milan.

- Odakle fotografije trudne sa tobom? - pitao je voditelj.

- Nije bila trudna sa mnom. Ja nijedno pismo nisam nikad napisao. Ja sam morao da se naviknem na tu zemlju i nisam mogao da biram gde ću da radim. Svaki dan su me kljucali u galavu šta moram, psihički su me svaki dan ubijali u glavu. Ja sam njoj bio desna ruka dok nije došao period - rekao je Milan.

- Da li si kupio televizor? - pitao je voditelj.

- Ja sam sve pare trošio na domaćinstvo i kuću - rekao je Milan.

- Zašto je bebi otkazao bubreg? - pitao je voditelj.

- To je Dragana, a ne Beti. Svi su me pitali šta radim više u svemu tome. Našao sam u njenom kompjuteru kako me omalovažavala i vređala. Razmišjao sam šta ću da uradim, ona me molila da ne pravim gluposti. Tad sam saznao da je trudna, početak, par nedelja. Ja sam znao da se nešto desilo tamo. Ona i ja bi ostali zajedno da se nije umešala porodica. Za nepravdu bih ubio čoveka. Svi su govorili da sma ovakav onakav i da se plaše za njenu bezbednost. Sa razlogom! - rekao je Milan.

- Koliko je trudna bila Beti u trenutku kad ste se rastali? - pitao je voditelj.

- Beti je bila u maloj trudnoći. Meni je ostavila mačke da čuvam dok se ona za*ebala i išla po odmorima gde idu te blogerke. Ja sam sumnjao i ona je sama odlučila da želi da abortira. Mi smo bili i te kako u situaciji za to. Ja bih volela da vidim tog prijatelja Betinog koji je meni dao auto. To su bili auti od mojih prijatelja i neki su bili moji. Ja kad sam se razišao od Beti krenuo sam da živim svoj život. Ona je uzela moje prezime. Brak je trajaodve godine možda. Ja sam sumnjao ali nisam želeo da povredim tu osobu sa kojom sam bio - rekao je Milan.

- Da li si bio nasilan? - pitao ej voditelj.

- Nikad! Ja sam mogao da je prebijem i kad sam saznao. Neko ko te zavlači i ko te sklonio od porodice i prijatelja... Ona je pričala sve i svašta o meni, pa se onda uvredila kad sam joj rekao. Uzeo sam flašu od soka i bacio sam u drzugu sobu. Spavao sam na parkinku od firme gde sam radio- rekao je Milan.

