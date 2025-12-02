Digla je nož na mene: Milan demantovao da je dete kom su otkazali bubrezi umrlo zbog batina, pa opleo: Nisam mogao da dođem da obiđem roditelje, a ne da budem uz nju na operaciji (VIDEO)

Šok detalji!

Voditelj Milan Milošević nastavio je razgovor sa Milanom Stojičkovićem o odnosu sa Draganom, koja je izgubila dete u sedmom mesecu trudnoće.

- Posle razvoda sa Beti, posle koliko si upoznao Draganu - pitao je voditelj.

- Ja sam posle razvoda se vratio u život, ja sam samo pokupio svoje lične stvari iz stana, ništa drugo nisam, sve što sam kupio i kupovao od nameštaja, to je sve ostalo - rekao je Milan.

- U oproštajnom pismu se se izvinjavao za šamare, kome si lupao šamare - pitao je voditelj.

- Ja ti opet kažem, one su falsifikovale pismo...Draganu sam upoznao, mislim da je bio septembar kada sam došao u Srbiju da se vidim sa porodicom...Dragana je ostala trudna, sada ću ti reći, početak januara ili februar, ne mogu da lažem - rekao je Milan.

- Dragana je nasilno operisana i u sedmom mesecu je izvađena beba iz nje - pitao je voditelj.

- Jeste, to je njena priča. Dragana je bila jako glupa žena. Dragana je bila nasilna prema meni, ja nikada prema njoj nisam bio nasilan. Ja mogu da se us*rem njoj u život s dokazima. Mislim da je sina nosila...Dragana je falsifikovala svoja lična dokumenta, nju su privodili na aerodromu, slagala me je za godište i ostalo, bolje joj je da začepi usta - rekao je Milan.

- Da li je istina da je dete izgubila zbog tvoje nasilničke vožnje, pa i da je dokazano da su detetu zbog stresa otkazali bubrezi

- Ne, nije istina, Dragana laže, nije zbog mene izgubila dete, nego zbog drugih stvari. Draganinu porodicu nikada nisam upoznao, ona mi je bila podrška s kim god da sam se družio i bila mi je moje desno rame. Ja je nikada nisam tukao i maltretirao, ona ima drugih psihičkih problema, ona je izgubila sestru, zato što joj je sestra bila valjda narkomanka. Rekla mi je da nema dete, a ustvari ima dete - rekao je Milan.

- Kaže da si je šutnuo trudnu u sedmom mesecu trudnoće - pitao je voditelj.

- Mene su njeni postupci doveli do toga da kažem sve i svašta. Dragana voli da popije, voli da se kocka, radi milion stvari koje devojke ne priliče. Dragana ima 42 godine...Ja sam dobio da vozim ćerku od jednog čoveka i da je pratim od posla do kuće, imao sam platu 2.500 evra platu. Dragana je pisala njenom dečku, napisala je sve i svašta, kao: "Vi ne znate šta je on i koga ste zaposlili", do mog gazde je došla ta poruka i onda se to završilo - rekao je Milan.

- Je l' si bio nekada u zatvoru - pitao je voditelj.

- Ne, nikada nisam bio hapšen ni privođen - rekao je Milan.

- Kada si upoznao Karića i da li Karić zna za ove priče - pitao je voditelj.

- Stefan ne zna ove priče, sedam ili osam godina nisam bio tu. Ja kada uđem u vezu, ne dozvoljavam da meni neko piše i da dovodim naš odnos. Žao mi je što sam potrošio vreme sa tim ljudima koje nisu želele dete. Da ja ne bih došao u situaciju da napravim haos, ona je digla nož na mene. To je bilo dva meseca pred naš totalni raskid. Ja sam video da to neće izaći na dobro, ja sam zatvorio vrata, pozvao sam policiju, videli su da je bila pod dejstvom lekova. Jeste, to je bilo posle toga što je izgubila dete...Ja nisam mogao da dođem da obiđem roditelje, a ne da budem uz nju na operaciji - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić