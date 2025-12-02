UHVAĆEN U LAŽIMA: Milan kipti od besa, totalno izgubio konce! Janjuš i Luka ustanovili niz nelogičnosti: U startu si rekao da nisu bile trudne (VIDEO)

Totalno se pogubio u lažima!

U toku je "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala životnu priču Milana Stojičkovića.

- Milan i ja smo pričali na ovu temu i meni je sve jasno. Verovali ili ne slučajno sam pitala za prsten. Ne deluje mi kao neko ko je nasilan, jer ovde bi eskplodirao milion puta i napravio scenu. Nekih 60% je već ispričao meni. Pričao mi je da je imao u vezu sa Draganom i za Beti, samo mi nije pričao za trudnoće - rekla je Sofija.

- Meni je van pameti da pričam o devojci koja je bila trudna. Svi su se pitali šta će mi takva osoba pored mene. Ja sam se svđao sa roditeljima koji nisu bili za tu vezu. Ja sam želeo dete i želeo sam porodicu. Dragana prvo nema pare. Otac joj je umro, sestra joj je umrla zbog droge. Dragana je zvala njenu bolnicu i pričala sve i svašta o bratovoj ženi, to može samo da uradi žena sa šifrom. Ako sam ja izazvao samo što sam sedeo na garnituri i ona je uzela i bacila u wc šolju sa sve poklopcima. Imam sve snimke, bolje da ne lupa gluposti - rekao je Milan.

- Valjda znaš je l' mupko ili žensko dete - skočio je Asmin.

- Je l' to bitno? Bitno je da je živo i zdravo - rekao je Milan.

- J el' te prijavlčjivala za nasilje? - pitao je voditelj.

- Nikad! - rekao je Milan.

- To su stvari koje su se dešavale sigurno, a on daje odgovore dosta nesigurno. Ne ide sve tečo, ide s teme na temu - rekao je Janjuš.

- Ja se trudim da se setim šta je bilo sve - rekao je Milan.

- U startu si rekao da ti devojka nije bila trudna. Nemoj da ti morališem i aj sam odradio apr žena. Ja mislim da si živeo na foru i išao si tako lakše. Možda nisi hteo da radiš neki posao na platu jer nisi navikao na takav život. Ovde ispada da su tvoje veze bile kataklizma - rekao je Janjuš.

- Ja kad sam odlučio da idem ostavio sam ovde sve i porodicu i posao kako bih započeo život sa nekom osobom. Njeni roditelji nisu nikad bili za našu vezu!- skočio je Milan.

- Za mene to nije idealan veza i to je boleština - rekao je Janjuš.

- Ispao si kontradiktoran, rekao si da nisi imao kontakt sa prijateljima, a ovamo si rekao da prijatelji mogu da potvrde - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić