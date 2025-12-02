AKTUELNO

Zadruga

ZASIGURNA TROJKA! Luka, Aneli i Asmin ponosno poneli titulu najvećih lažove Elite 9: Svi šokirani njihovim reakcijama (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici "Elite 9" u subotu popodne imali su priliku da među sobom izglasaju osobu koja je izrekla najveću laž o njima, s tim da moraju da navedu ko je ta osoba, kao i da navedu koja je to najveća laž izrečena. Pravo glasa imali ste i vi, putem Pink.rs ankete.

3. mesto je Asmin Durdžić﻿

- Ja prema Maji sam radio sve iskreno, ali mislim da se ovo svodi na odnos mene i Aneli - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

2. mesto je Luka Vujović

- I šta ćemo sad? Ja kad sam ušao Luka je meni rekao da je muškarac koji nije lažov, a ja sam ga ulovio u 560 laži. Svi mi mislimo da sve živo lažeš. U odnosu sa Aneli lažeš, u odnosu sa Majom, u odnosu sa Anitom - rekao je Asmin.

- Sve možeš da mi staviš na teret, ali Aneli nikad nisam lagao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti hodaš sa Babejićkom da je ona loša. Vi ste planirali decu da pravite, a niste rešili problem sa mnom - rekao je Asmin.

- Da Bog da svi lagali kao ja - rekao je Luka.

1. mesto je Aneli Ahmić

- Očekivala sam, što da ne. Dolaze mi razna pitanja i očekujem na svakoj mogućoj negatuivnoj - rekla je Aneli.

- Mislim da su to grupe Alibabini zetovi glasali. Devojka ti je najveći lažov i ti umireš od smeha - rekao je Amsin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drago mi je da je na prvom mestu - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Zasigurna trojka: Maja, Luka i Alibaba izdominirali na anketi za uobražene! (VIDEO)

Domaći

Sve miriše na pomirenje: Aneli i Asmin podigli belu zastavicu, Luka zanemeo zbog ovoga (VIDEO)

Zadruga

JEDVA DOČEKAO: Asmin uputio pozdrav Baji, pa Dača potkačio Luku i Aneli! (VIDEO)

Domaći

Planira da Nora živi u Austriji: Asmin nakon Elite oduzima Aneli starateljstvo, otkrio sve detalje! (VIDEO)

Domaći

PROMENILA SVE BOJE: Hana i Asmin udruženim snagama OPLELI PO SITI, Aneli u šoku (VIDEO)

Domaći

SKANDAL NAD SKANDALIMA! Aneli priznala da ju je Luka TUKAO, nastao muk u Beloj kući: Ovo su svi detalji (VIDEO)