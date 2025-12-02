Haos u cik zore: Ivan ispolivao Miljanu nakon žestokih prozivki, pa zakucao za dno: Debela mojim peškirom obrisala bu*u! (VIDEO)

Karambol!

Tanja Stijelja Boginja navodno je uhvatila Miljanu Kulić u garderoberu kako se služi njenim dezodoransom, te je došla sa njom da se obračuna. Ubrzo je sukob prešao na Miljanu i Ivana Marinkovići koji je rezultirao polivanjem.

- Ja ti idem u prodavnicu, a ti pevaš "Dok je otac bio živ"- rekla je Boginja.

- Tražiš fejk svađu - rekla je Miljana.

- Kad sam u pravu vi idete na fejk svađe, mene to ne zanima. Ja sam te uhvatila u garderoberu, moj dezodorans koristila - rekal ej Boginja.

- Nisam. Marinković govori da sam kleptomanka pored ovoliko dezodoransa - rekla je Miljana.

- Ispred mene je prskala, moj ti je miris više prijao - rekla je Boginja.

- Nebitni ste i kačite se za najveu kariku - rekla je Miljana.

- Slonu kada se*eš pusti vodu - rekla je Boginja.

- Ne pričam sa ovima što sa gifterima, zna se šta rade - rekla je Miljana, nako čega je polila Ivana.

- Ovo sam čekao, sad ću da ti ispolivam sve i da ti pobacam. Debela uzela moj peškir i obrisala bu*u - rekao je Ivan.

- Usopavaćeš se - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić