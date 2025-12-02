AKTUELNO

Domaći

Haos u cik zore: Ivan ispolivao Miljanu nakon žestokih prozivki, pa zakucao za dno: Debela mojim peškirom obrisala bu*u! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Karambol!

Tanja Stijelja Boginja navodno je uhvatila Miljanu Kulić u garderoberu kako se služi njenim dezodoransom, te je došla sa njom da se obračuna. Ubrzo je sukob prešao na Miljanu i Ivana Marinkovići koji je rezultirao polivanjem.

- Ja ti idem u prodavnicu, a ti pevaš "Dok je otac bio živ"- rekla je Boginja.

- Tražiš fejk svađu - rekla je Miljana.

- Kad sam u pravu vi idete na fejk svađe, mene to ne zanima. Ja sam te uhvatila u garderoberu, moj dezodorans koristila - rekal ej Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam. Marinković govori da sam kleptomanka pored ovoliko dezodoransa - rekla je Miljana.

- Ispred mene je prskala, moj ti je miris više prijao - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nebitni ste i kačite se za najveu kariku - rekla je Miljana.

- Slonu kada se*eš pusti vodu - rekla je Boginja.

- Ne pričam sa ovima što sa gifterima, zna se šta rade - rekla je Miljana, nako čega je polila Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo sam čekao, sad ću da ti ispolivam sve i da ti pobacam. Debela uzela moj peškir i obrisala bu*u - rekao je Ivan.

- Usopavaćeš se - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Padaju najteže uvrede između Bebice i Mikija, tenzija na vrhuncu! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Aneli pobacala sve poklone od fanova i iselila Luku iz kreveta, preko NJE mu neće preći (VIDEO)

Domaći

HAOS U CIK ZORE! Stefani doživela pomračenje zbog Ene Čolić, pa žestoko zaratila sa Munjezom! (VIDEO)

Zadruga

Terza dvilja u cik zore: Mina napustila krevet, on digao celu kuću na noge! (VIDEO)

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Obezbeđenje uletelo zbog Luksa, namerno doveo Saru do ludila, ona zaurlala: Klošaru, ja bar imam dete, ti nemaš ni kučeta ni mačeta!

Zadruga

HAOS U CIK ZORE! Malivuk čula da je Uroš rekao Milici da joj se i dalje sviđa Terza, ona PUKLA OD BESA, pa mu pobacala stvari! (VIDEO)