NOĆAS JE GOREO BALKAN: Aneli šokirala učesnike MORBIDNIM izjavama, Milan Stojičković dao sve od sebe da se opere od agresije prema bivšim partnerkama, Luka ponovo pljunuo po sebi i ranom zorom utonuo pod jorgan planinu sa Ahmićevom!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Ponedeljak je rezervisan za emisije ''Izbor potrčka'' i ''Pretres nedelje. Na samom početku večeri, voditelj Milan Milošević potegao je temu raspodele budžeta ovonedeljnog vođe, a potom su učesnici komentarisali najaktuelnije teme, koje su obeležile nedelju koja je za nama.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matrojoj kako bi prokomentarisala podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ako Aneli nema stav onda ne mora i on da nema. Ja sam sigurna da mu Milena nije odgovorila da bi to lagano prošlo. Ako je Aneli spustial loptu zbog deteta ne mora on. Ako Aneli pređe Terzi to pričao Aneli. Svake sledeće svađe će se isto desiti. Ako je Luksu zamerio onda treba i drugima. Pola budžeta je bilo spuštanje lopte. Videla sam da je Hana i plakala na stepenicama. Mislila sam da će Asminu ponoviti reči da je nula i sve to. Da Kačavenda nije ustala prošlo bi sve najnormalnije i niko ne bi iskomentarisao. Kad je ona ustala onda si promenio ploču - rekla je Matora.

- Što si joj dao veliki budžet? - pitao je Milan.

- Naravno da ću da joj dam jer na moju uvredu ona mene nije uvredila - rekao je Luka.

- Ja sam rekla danas da bih volela da sam dobila mali u njegovom sistemu vrednosti, ne bih volela da budem u istom košu sa Terzom i ostalima - rekla je Matora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Ja sam gledao podelu budžeta do pola, ali mi je izgledala tako da je podela budžeta bila posvećena Aneli i dodvoravanje Aneli kako ne trebaju njegovi prijatelji ovde da je vređaju. Govori kako nema ništa protiv Asminove porodice, tako da hoće da objasni da Asmin vređa tvoju porodicu, a on je brani, a ti si dobra s njim, a njega vređaš. Na primer, Ivanu nije trebao da da srednji budžet, zadnja svađa je mali budžet. Ja bih Aneli dao maliu ovoj situaciji - rekao je Janjuš.

- Što se tiče dodele mog budžeta, primetila sam, i Aniti je dao 2.000 dinara. Slažem se sa Janjušem, to je išlo to ko je u kakvim odnosima sa Aneli. Meni i Aniti je rekao da smo polupane, ironija života je da ti Luka Vujović kaže da si polupana. Trla baba lan da joj prođe dan, da mi je dao srednji ili veliki budžet, bilo bi me sramota. On mene savetuje da spustim loptu sa Marinkovićem i da on mene brani ovde - rekla je Miljana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao podelu budžeta Luke Vujovića.

- Slažem se da je za Ivana i Matoru bila klasična kupovina mira. Specifično mi je kako je bilo dodvoravanje Aneli, a onda je došao do Luksa i Terza. Meni su oni isti. Nahvalio je Luksa, a prošle nedelje mu je rekao sve najgore. Specifični su mi njegovi veliki budžeti, svakog svog prijatelja je srozao. Milan je uvek bio tu uz njega. U petak je rekao da je Aneli njega unakazila i da mu je zajedno sa Asminom zabila nož u leđa i pokušava da prebaci da je Aneli njega izdala ove sezone. To je sve pričao prošle nedelje i onda je na ovaj nalin podelio budžet. Rekao je Anđelu ono što nije smeo. Sale je njemu prišao posle zatvora, a onda je on samo ćutao. Sve ono što radiš je lažno! Manipulišeš da bi se dovorio Aneli - rekao je Bebica.

- Kod nas u Srbiji se kaže: "Daj mu vlast da vidiš koliko je go*no" - rekao je Milan.

- U Srbiji se kaže: "Ili imaš mu*a ili ideš u školu" - ubacio se Luka.

- Stefane, pored ovakvih prijatelja neprijatelji ti ne trebaju. Ja sam više ispao fer i korektan iako se mi nismo znali. Ja sam lojalan, a on ne zna šta to znači. Ne znam da li može neko da kaže da sam bilo koga pljuvao - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Jakšić, kako bi prokomentarisala podelu budžeta Luke Vujovića.

- Rekao sam da bi Nerio bio mnogo više srećan da je dobar sa porodicom - rekao je Luka.

- Je l' može da se prokomentariše ovo što je dao 5.000 ovim klimačima glave?! Platio im je za to što ga slušaju. Rekao si da ti je Ivan Marinković zaljubljen u verenicu i onda mu da veliki budžet - rekla je Aleksandra.

- Licemeran, ljigav i odvratan dečko - rekla je Sofija.

- Evo kako me vređa ku*vetina s kojom sediš, koja se je*ala dok nije uradila zube, a reći ću ti i sa kim i da pričamo o Tetovu, o tome koliko ima meda - rekao je Luka.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Nek ustanu Jovan i Babejićka, Milan, Sofija i Jovana, Maja i Asmin, Filip i Anita, Terza i Mina, Ivan i Sunčica, Jakšićka i Bora, Murat i Iva. Ivan može da sedne, on ništa ne bi pokazao, a Sunčica nek ostane. Mina može da sedne, jasno je gde su njene emocije. Iva može da sedne, Babejička, Murat, Filip, Jakšićka, Bora i Sunčica. Anita može da sedne. Maja i Asmin nek sednu inače bi oni bili potrči da Maja ne ide na operaciju. Terzu neću slati u izolaciju. Jovana nek sedne. Imamo osobu koja je pokvarila prijateljstvo, osobu koja nije iskrena prema ukućanima... Šaljem u izolaciju Bebicu i Jovanu. Jovana najviše mrzi njega i ima priliku da pokaže svoj stav. Video sam kako je vređala Milana, a mislim da tu imaju simpatije. Nisam hteo njih dvoje da pošaljem na silu, a hoću da Bebica vidi šta tačno ko misli o njima - rekao je Luka.

- Vrlo dobro znam šta će ko da kaže, a mene boli ku*ac. Nije mi ni na kraj pameti palo da idem u izolaciju - rekao je Bebica.

- Ja mislim da on neće do kraja boravka moći da se opere. Njegovu čestitost i čast možemo da potvrdimo samo Filip i ja, a onda me najstrašnije izvređao - rekla je Jovana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi odabrao svoju omiljenu ličnost.

- Poniženju nikad kraja, Luku Vujovića ap*te za ja*a. Moja omiljena ličnost je Aneli i do kraja će uvek biti - rekao je Luka.

- Ništa, ja neću ići u hotel, šta imam ja tamo da idem, on mora da ide, ja ne moram - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala ono što je Hana Duvnjak iznela o Ahmićima.

- Nemam komentar, ovo su totalne gluposti, prepustiću njima da komentarišu - rekla je Aneli.

- Da li misliš da treba više da štitiš - pitao je voditelj.

- Da, definitivno bih trebao. Sve je rekla da laže, ja sve tvrdim da je istina što sam izneo, pa neka me tuži...Htela je da bude poznata i da ima puno para - rekao je Nerio.

U toku emisije "Pretres nedelje" došlo je do žestoke svađe između Milene Kačavende i Aneli Ahmić.

- Moja sestra je živela sa svojim mužem i mali Jakov je došao u Dubrovnik i oni su se rastali. Mali je išao u školu... Ku*vo kod mame - rekla je Aneli.

- Cela moja podrška nek krene na tebe - rekla je Milena.

- Čekaće te dvojica! - rekla je Aneli.

- Ko će me čekati? - skočila je Milena.

- Ajde dođi ku*vo, smeš li? - vikala je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao monstruoznosti Aneli Ahmić.

- Meni je ovo katastrofa, ovo Aneli nikada nije izgovarala, da na ovakav način želi smrt nečijoj deci, Mileninim sinovima - rekao je Uroš.

- Sram te bilo, ti si monstrum. Gde joj je muž, gde joj je tata - rekla je Aneli.

- Sram i stid da te bude da ti pretiš deci od 20 i nešto godina, ovakva nikada nisi bila - rekao je Stanić.

- Aneli, rekla si ovi koji su ti kući, samo dvoje dece su joj kod kuće...Sita inače kune decu, klela je njihovu devojčicu, vešala je i pisala je vračarama šta treba da radi za nekog muškarca. Sve što sam ja to gledala, ti pričaš to Mileni. Sram te bilo - rekla je Sofija.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Miljani Kulić nakon haosa Aneli i Kačavende.

- Pokušava da spinuje priču an Kačavendu da se ne bi čula Hanina i Neriova istina. Asmin ga ućutkuje. Idealan prilika joj je Kačavenda. Pokušava da spinuje priču da se Hanina priča ne bi čula. Ove reči što su se čule, Bog nek im sudi. - rekla je Milena.

- Sami su počeli o mlevenju - rekla je Aneli.

Aneli Ahmić večeras je zgrozila kompletnu naciju kada je na račun Milene Kačavende u sukobu iznela jezive pretnje i optužbe, kao i uvrede, te su se tako za vreme reklama razdvojile.

Naime, Aneli je sela na kauč u dnevnom boravku, te je tako razmišljala sve vreme, a potom je počela da plače.

Aneli Ahmić sedela je u kući, pa je tako uplakana otišla u pab "Prijatelji", pa je sela na kauč i počela da plače, jer joj niko nije prišao u boravku.

- Razapinju moju porodicu, ku*va jedna! - jaukala je Aneli.

- Milion puta sam ti rekao da ne plačeš, neka uđu i neka se brane - rekao je Mića.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Milanu Stojičkoviću koji je konačno progovorio o bivšim devojkama za koje se sumnja da ih je tukao i da su izgubile trudnoće.

- Kada si prepravio tu tetovažu? - pitao je Milan.

- Pre dve ili tri godine jer sam imao ime bivše devojke. To je devojka koju sam imao pre deset godina, bili smo zajedno pet i po godina - rekao je Milan.

- Da li ste se lepo razišli? - pitao je Milan.

Voditelj Milan Milošević nastavio je razgovor sa Milanom Stojičkovićem o odnosu sa Draganom, koja je izgubila dete u sedmom mesecu trudnoće.

- Posle razvoda sa Beti, posle koliko si upoznao Draganu - pitao je voditelj.

- Ja sam posle razvoda se vratio u život, ja sam samo pokupio svoje lične stvari iz stana, ništa drugo nisam, sve što sam kupio i kupovao od nameštaja, to je sve ostalo - rekao je Milan.

- U oproštajnom pismu se se izvinjavao za šamare, kome si lupao šamare - pitao je voditelj.

- Ja ti opet kažem, one su falsifikovale pismo...Draganu sam upoznao, mislim da je bio septembar kada sam došao u Srbiju da se vidim sa porodicom...Dragana je ostala trudna, sada ću ti reći, početak januara ili februar, ne mogu da lažem - rekao je Milan.

- Dragana je nasilno operisana i u sedmom mesecu je izvađena beba iz nje - pitao je voditelj.

- Jeste, to je njena priča. Dragana je bila jako glupa žena. Dragana je bila nasilna prema meni, ja nikada prema njoj nisam bio nasilan. Ja mogu da se us*rem njoj u život s dokazima. Mislim da je sina nosila...Dragana je falsifikovala svoja lična dokumenta, nju su privodili na aerodromu, slagala me je za godište i ostalo, bolje joj je da začepi usta - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi prokomentarisala životnu priču Milana Stojičkovića.

- Milan i ja smo pričali na ovu temu i meni je sve jasno. Verovali ili ne slučajno sam pitala za prsten. Ne deluje mi kao neko ko je nasilan, jer ovde bi eskplodirao milion puta i napravio scenu. Nekih 60% je već ispričao meni. Pričao mi je da je imao u vezu sa Draganom i za Beti, samo mi nije pričao za trudnoće - rekla je Sofija.

- Meni je van pameti da pričam o devojci koja je bila trudna. Svi su se pitali šta će mi takva osoba pored mene. Ja sam se svđao sa roditeljima koji nisu bili za tu vezu. Ja sam želeo dete i želeo sam porodicu. Dragana prvo nema pare. Otac joj je umro, sestra joj je umrla zbog droge. Dragana je zvala njenu bolnicu i pričala sve i svašta o bratovoj ženi, to može samo da uradi žena sa šifrom. Ako sam ja izazvao samo što sam sedeo na garnituri i ona je uzela i bacila u wc šolju sa sve poklopcima. Imam sve snimke, bolje da ne lupa gluposti - rekao je Milan.

- Valjda znaš je l' muško ili žensko dete - skočio je Asmin.

- Je l' to bitno? Bitno je da je živo i zdravo - rekao je Milan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Staniću, kako bi prokomentarisao priču Milana Stojičkovića.

- Ništa ništa nije rekao konkretno, nebitne informacije je iznosio, nije bio direktan i upečatljiv da bi mu neko od nas ovde poverovao. Mislim da sve laže, ne mogu da se lažiraju dokazi. Na koji način je koristio žene, uzimao im novce. Meni on zvuči kao žigolo, deluje mi kao muškarac krpelj koji izmuze žene do kraja, pa ih onda pretuče. Sada mi je jasno zašto si se družio sa Stefanom Karićem, zato što ste isti. Ti si tukao svoje trudne žene i nisi se udostojio da kada su zbog tebe izgubile dece, ti si jedan klasičan klošar, slepac, jedno dno dna i ja ću te ovde je*ati u mozak do kraja, kako si ti te žene, ja ću tebe ovde samo psihički - rekao je Uroš.

- Sve je slagao, počevši od toga kada si konkretno i jasno pitao da li je bio oženjen, on je to negirao. Dve i po godine se zabavljao, pa se oženio, pa je nastavio dve godine život sa istom ženom - rekla je Miljana.

- Kad ti uđu Beti i Dragana, je*aćemo te svo troje. Zarad papira se ženiš, dve godine si u braku, ti si jedan slepac, nasilnik - rekao je Stanić.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Ti braniš nešpto što je neodbranjivo. Birala si ga jer si sve znala. Smeje ti se iza leđa - rekao je Terza.

- Sofija ga je tipovala. Milan nije nimalo naivan. Da Sofija postavi pitanje na igri istine da li je nekad bio oženjen... Misliš da MIlan nije znao da Sofija zna sve, znao je - rekla je Matora.

- To nije ništa novo za nju, ona to radi svake godine - rekao je Bebica.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković, kako bi dala svoj sud o priči Milana Stojičkovića i njegovih bivših partnerki.

- Na svako tvoje postavljeno pitanje, nismo dobili konkretan odgovor. Pokušao je da izvrda, Milane, treba da budeš surovo iskren, jer si optužen. Ovo ti je prilika da kažeš, pa da vidimo ko laže, da li ti ili oni. Meni je zaparalo uši, to kada je ona digla nož, moralo je sve da se zavede. Po mom mišljenju, ili si ti bio hapšen ili oboje. To bez hapšenja nije moglo da prođe - rekla je Zorica.

- Nemam pojma da li je Sofija znala. Nisam verovao da ima takvu priču. Kada si ga pitao da li je veren, on je automatski rekao ne...Malo pre si rekao da je Dragana spremna na sve i da ti uništi život, zbog čega ti je ona bitna. Imamo dve devojke koje imaju identičnu priču, obema nisi verovao da je dete tvoje. Rekao si i da je Dragana imala bogate roditelje i da je Beti puna para - rekao je Dača.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao odnos Mine i Terze koji je trenutno narušen zbog Sofije.

- Ona je prema meni pogrešila, a ne ja prema njoj. Ona meni nikad nije dala povod za sviđanje. Mina sve komentariše što njemu smeta. Ovi momci polete utorkom, ona sa njima - rekao je Asmin.

- Neću da slušam - rekla je Mina.

- Ja znam da nju Terza voli, ali ovako bih se i ja ponašao. Sofija nameće sebe u priču da bude da je on ljubomoran - rekao je Asmin.

- Nikad nisam rekla da on ima emocije. Rekla sam ako ima žal za tim nečim - rekla je Mina.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići, kako bi izneo sud o odnosu Mine Vrbaški i Bore Terze Terzića.

- Ja znam kako Mina voli, za mene je ovaj odnos kisela voda - rekao je Mića.

- Bravo - rekao je Terza.

- Šta bravo?! Mića nije bio sa mnom u spoljnom svetu, ljudi se menjaju kada ne ulaze dugo u rijaliti - rekla je Mina.

- Mina ti si rekla da nećeš zbog Milice da uđeš u vezu sa njim, pa si ušla. Ja Minu znam, Mina gine za svakoga - rekao je Mića.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić.

- Nismo zajedno već par dana zbog one situacije u sobi. Nemamo komunikaciju već dva dana - rekla je Anastasija.

- Imamo komunikaciju kad ona misli da se ne snima - rekao je Bora.

- Ti si mene izbacio iz kreveta i nemoj tako pričati, spavam krevet do Muratovog - rekla je Anastasija.

- Ona je mene probudila u sred sna, govorila je da sam se ljubio sa Sandrom, onda je ona mene ujela, pa sam ja nju za ruku - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović, koja je progovorila o Asminu i odnosu sa Jovanom Rajićem.

- Šta se dešava i što ti je Asmin rekao da si došla da pokazuješ ku*varluk u 70 godina - pitao je voditelj.

- Ja znam da to ne misli da nema ništa protiv mene - rekla je Milosava.

- Kakav je tvoj odnos sa Jocom, šta se dešava - pitao je voditelj.

- Mi smo kao i do sada, pričamo o poslu. Imam saznanja najnovija, ne znam šta im smeta. Mi poslovno pričamo jer ćemo poslovno da radimo i napolju. Lepo se slažemo, ponekad se ja tako prepirem, takva sam po prirodi, volim malo da čačkam - rekla je Milosava.

Učesnici "Elite" su u subotu birali najnapornijeg među sobom, a svoj sud su, kao i uvek, dali i čitaoci u anketi na našem portalu.

3. mesto je Ivan Marinković

- Pa očekivano, čovek ne zaklapa. On je najveći kontraš. Uskače svima u reč i konstatno govori da to nije tako,a zapravo jeste - rekla je Mina.

2. mesto je Luka Vujović﻿

- Što jeste, jeste. Naporan je kada je vođa, ponaša se kao da je predsednik - rekla je Aneli.

1. mesto je Uroš Stanić

- Uroš kaže direktno u lice ono što misli, čak i mene oplete. Zna da bude naporan, da priča pola sata, ali i provokacije - rekla je Maja.

S obzirom na to da su učesnici među sobom glasali za osobu koja je najdvoličnija, voditelj Milan Milošević saopštio je da je treće mesto zauzela Teodora Delić, koju je prokomentarisala Milena Kačavenda.

- Naravno da da, čudi me da nije više mesto. Znam da su bežali sa svadbe, ali sve ovo da znaš, da odradiš sve ovo i da njega obrneš, gde ćeš dvoličnije - rekla je Kačavenda.

- Ja nisam tu bitan, bitniji je Bebica. On mi je jasan, ali ona nije. Ne znamo da li je iskrena bila tada ili je bila sada?! Na kraju je ispao u pravu kada je govorio da zna šta ona radi - rekao je Đukić.

- Ne mislim da je dvolična jer vrlo dobro znam o čemu mi pričamo i na koji način - rekao je Bebica.

Nakon toga, Milan je saopštio da je drugo mesto zauzela Aneli Ahmić, što je prokomentarisao Uroš Stanić.

- Drago mi je da je narod izglasao, pokazala je dvoličnost u ljubavnim odnosima, počev od sedmice, osmice, pa sada i devetke. Moralisanje svim devojkama i pridikovanje Luki na konto Maje, a je*ala se sa Karićem - rekao je Uroš.

Za sam kraj ove ankete, voditelj je otkrio da se na prvom mestu našao Luka Vujović, kog je prokomentarisala Kačavenda.

- Ništa tu novo nema, dvoličan apsolutno, videćemo kako se priče pričaju ovde. Postoji priča da je sve osmišljeno i smišljeno, jeste dvoličan i u odnosu sa porodicom, sa prijateljima, sa Aneli - rekla je Milena.

Učesnici "Elite 9" u subotu popodne imali su priliku da među sobom izglasaju osobu koja je izrekla najveću laž o njima, s tim da moraju da navedu ko je ta osoba, kao i da navedu koja je to najveća laž izrečena. Pravo glasa imali ste i vi, putem Pink.rs ankete.

3. mesto je Asmin Durdžić﻿

- Ja prema Maji sam radio sve iskreno, ali mislim da se ovo svodi na odnos mene i Aneli - rekao je Asmin.

2. mesto je Luka Vujović

- I šta ćemo sad? Ja kad sam ušao Luka je meni rekao da je muškarac koji nije lažov, a ja sam ga ulovio u 560 laži. Svi mi mislimo da sve živo lažeš. U odnosu sa Aneli lažeš, u odnosu sa Majom, u odnosu sa Anitom - rekao je Asmin.

1. mesto je Aneli Ahmić

- Očekivala sam, što da ne. Dolaze mi razna pitanja i očekujem na svakoj mogućoj negatuivnoj - rekla je Aneli.

Milan Stojičković sedeo je u pabu i jeo, te je tako razgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Kada je bilo super, bilo im je odlično, a kada sam odlučio da ne budemo zajedno, evo - rekao je Milan.

- Ja ću tebi da kažem šta si i da li si radio, mene zanima samo kako se ponašaš prema meni. Ja nisam primetila da si ti agresivan, a ti treba da odgovaraš voditelju i da pričaš sa Mićom. U mene ne treba da saznaš, jer istinu možeš ubrzo da saznaš, pa će ti biti krivo. Ja sam se našla u situaciji da je Terza bio veren - rekla je Sofija.

- Njegova dela ili nedela nemaju veze s tobom, ne može se on oprati s tim da si ga ti možda tipovala - rekao je Mića.

- Ja sam rekao da je meni falsifikovala ličnu kartu, ali da pismo nikada nisam pisao - rekao je Milan.

Luka Vujović, ovonedeljni vođa, odabrao je Aneli Ahmić za omiljenu ličnost, a ona ga je ponizila pred svima, otkrivši da neće spavati u hotelu.

No, međutim, stvar se otela kontroli, te je tako Aneli došla do hotela, videla je Luku da leži u krevetu, pa je tako odmah legla pored njega.

Kako će na ovo reagovati učesnici, ostaje nam da ispratimo.

Luka Vujović spremio se za krevet, te je tako porazgovarao sa Aneli Ahmić koja je ležala u krevetu u hotelu.

- Ne komentariši Situ i Groficu jer ja ispaštam, a ni Nerija - rekla je Aneli.

- Dobro, ali Hana mi je rekla da je Grofica kačila to za moje ime - rekao je Luka.

- Zamisli koja je to bolesnica mala, da priča da ima na CD-u snimak kako mi neko gura nogu?! Užas - rekla je Aneli.

Tanja Stijelja Boginja navodno je uhvatila Miljanu Kulić u garderoberu kako se služi njenim dezodoransom, te je došla sa njom da se obračuna. Ubrzo je sukob prešao na Miljanu i Ivana Marinkovići koji je rezultirao polivanjem.

- Ja ti idem u prodavnicu, a ti pevaš "Dok je otac bio živ"- rekla je Boginja.

- Tražiš fejk svađu - rekla je Miljana.

- Kad sam u pravu vi idete na fejk svađe, mene to ne zanima. Ja sam te uhvatila u garderoberu, moj dezodorans koristila - rekal ej Boginja.

- Nisam. Marinković govori da sam kleptomanka pored ovoliko dezodoransa - rekla je Miljana.

Luka Vujović i Aneli Ahmić sve su šokirali kada su legli zajedno u krevet, iako ga je Aneli oduvala pred svima kada ju je odabrao za omiljenu ličnost.

Naime, njih dvoje su se prekrili prekrivačem, te su tako počeli da se ljube, što je predstavilo svima jasan znak da su se pomirili, nakon čega su imali i brutalnu vrelu akciju.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica došao je kod Teodore Delić u krevet lkako bi po ko zna koji put porazgovarao sa njom u nadi da će se pomiriti.

- Neću da idem, nigde ne idem - rekao je Bebica.

- Ajde vozi, paljba. Ne znam šta ti nije jasno - rekla je Teodora.

- Ništa - rekao je Bebica.

Bora Stantana i Anastasija Brčić odvojili su se u radiju kako bi porazgovarali o njihovom propalom odnosu.

- Daj mi ruku - rekao je Bora.

- Neću - rekla je Anastasija.

- Nećeš... Koje ti face praqviš. Hteo sam da razmislim da ovde spavam ali ne znam da li ima utičnica za grejalicu. Pokloniću krevet - rekao je Bora.

