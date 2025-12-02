PRVO OGLAŠAVANJE MILANOVOG ROĐENOG BRATA o navodnoj verenici! Tvrdi da nije ni bila trudna: Falsifikovala je dokumente, bila PET PUTA U ZATVORU!

Izneo niz skandaloznih optužbi na njen račun.

Jedna od glavnih tema u Beloj kući poslednjih dana je Milan Stojičković, njegov odnos sa Sofijom Janićijević, ali i buran život koji je vodio pre "Elite 9". U javnosti su se pojavile informacije da je Milan bio nasilan prema svojoj bivšoj verenici, koja je zbog takvog tretiranja pobacila njegovu bebu.

Naš portal stupio je u kontakt sa Milanovim rođenim bratom Goranom Stojičkovićem, koji nam je ispričao potpuno drugu priču.

- Milan je živeo nešto malo manje od 10 godina u Švajcarskoj, tamo je rečeno da je on došao kod nje, ali to nije tačno ona je došla kod njega turistički, nije spojila dva meseca. Te priče da mu je verenica, ja bih prvi bio na veridbi, on osim bivše supruge nije imao drugih verenica. Dragana Ilić je osoba koja je došla u stan kod mene i moje žene, na vikend iz Švajcarske. On je došao kod nas kuću sa njom, da nas upozna. Niko je ništa nije pitao počela je da priča kako je ona napravila lek za srce, kako treba da dobije nobelovu nagradu za taj lek, jer je njen otac umro od srca, kao radi za farmaceutsku kuću, tu mi je već bilo sumnjivo. Počela da priča da ima firmu svoju, da je radnici podkradaju, da pravi za manastire ta firma brojanice, rakije. Posle priča kako su joj digli 350 hiljada evra sa kartice, hakere neke spominje, da je predala sve policiji. Navodno joj Buca iz Krnjače dao bunde, ali čovek jedan, koga ja poznajem, tvrdi da mu je ukrala 40 bundi, juri je - rekao nam je Goran i nastavio:

- Milan nikad nije upoznao njenu porodicu. Kad sam je ja upoznao malo bolje, video sam da nešto nije u redu. Milan je nju mnogo voleo, rekao mi je: "Jao Gorane, javila mi da je trudna". Moja supruga je tad bila u poodmakloj trudnoći, verujte mi, što sam kupovao mojoj supruzi, kupovao sam i njoj, sve duplo, za Draganu. Ona je došla kod nas, mi smo joj tražili razultate, moja supruga je medicinski radnik, nikad nam nije dala, kao nije ponela dokumenta. Spominjala je da ima miome, ima stomačić. Ali znam je da pije, njoj je život lep kad popije. Rekla nam je: "Dete ima problem sa bubrezima", a ona traži da popije rakiju i to poprilično lepo popila. To nije normalno. Da li verujete da žena koja ima 45, 46 godina nema dan radnog staža, od čega ona da izdržava Milana? Pričala da celu Borču drži. Pričala da je neki mercedesi čekaju. Pokazuje nam zgradu, da će da gradi apartmane tu u Borči. Ustvari devojka ništa ne poseduje. Videla Milanov profil, vozio X4 povlačila ga da se vrati u Srbiju, kako njemu krene u životu ona ga povuče.

Za fotografiju koja je isplivala u javnost na kojoj se vidi da Milan ima krv po glavi, Goran kaže da je nastala nakon što je njega Dragana napala.

- Ona slika, to mi je Milan slikao, ona je njemu zveknula šamarčinu, zakačila ga prestenom. Nikakvi kamataši, Milan ima stan na Vračaru. Moj tata je vojno lice - naveo je on i dodao:

- Znate koliki je stomak u sedmom mesecu, njoj se ne pomera taj stomačić otkako je poznajem. Nju su hapsili na aerodromu. Otkako je sa Milanom bar pet puta je bila u zatvoru, spremali smo joj stvari, Milan je molio moju suprugu da mu da stvari. Ja sam presekao, rekao sam Milanu, tu smo se zakačili, rekao sam mu da neću da mi je dovodi u stan, jer je bila hapšena više puta. Ona je falsikovala dokumenta, godište. Lagala je i da nema dete. Milan je njoj opremio ceo stan. Što nije tražila dečka u Babušnici, nego Milana. Mi smo saznali za dete, a ona je rekla da dete nije njeno, nego sestrino, da je dala svoju ličnu kartu kad se sestra porađala, na njeno ime se porađala - rekao je Goran Stojičković za Pink.rs.

Autor: R.L.