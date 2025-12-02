Drama!

Miladin Srdanov Pop tokom "Igre istine" ispirčao je životnu ispovest, koja je izazvala muk u Beloj kući.

- Situacija je postala ozbiljna. Voleo sam da idem na Ostrog, išao sam tamo šest godina. Imao sam prvi udes, igrao sam fudbal tad smo kupili novi auto. Išli smo do Vrbasa, sve je bilo normalno. Ja se ne sećam kako sam izašao na glavnu put, sam sam bio u kolima, nikog nisam vozio, samo se sećam jedne kuće i tu je prestalo... Govorim sad šta su mi pričali, moj auto je izašao na glavi put, udario me je kamion i vukao me je 15 metara. Budim se u Vrbasu, ne znam o čemu se radi, ali se sećam babe koja mi je govorila: "Sine, idi od mene, nije ti vreme". Ja se budim, urezano mi je slovo M od stakla u ruc. Kosa mi je bila puna stakla, a ja ustajem i ništa nisam slomio. Rekli su mi kad su me vadili iz auta da sam bio na mestu suvozača, a rekao sam vam da sam ja vozio. To je bio 26. mart kad se to desilo. Opet sam imao snove... Istine godine išao sam na dodelu diplome za igrača godine, udario me je auto, a kad bih rekao kako izgleda taj pad... Rekli su mi da su me reanimirali. Ja sam probuđen u Novom Sadu, nosili su me na šaršafu, mislili su da sam skroz izlomljen. Čovek koji radi na rengenu hteo je da mi pomogne, a ja sam rekao da hoću da ustanem da p*šam, a on je rekao da nema šanse. Ja sam ustao, a čovek se krstio. Nisam imao prelom, nisam imao modricu. Znam da je čudno, nisam ni ja verovao u sve to. Imao sam problem da zaspim posle udesa jer sam se plašio da ne odem na drugi svet. Ja sam sanjao babu, a ti snovi su bili kao stvarnost. Ja kad sam rekao da osetim ljude to se dešavalo kad sam postao stariji. Išao sam na Ostrog, tamo me je pitao da li želim da posetim patrijarha Pavla. Rekao mi je da se skinem, uhvatio me je za glavu i rame, zagrlio i rekao da sam anđeo. Rekao mi je da imam nešto što drugi nemaju. Došla je sestra u mantiji i pitala me da li hoću hleb u vodu. Znamo je da je teško ići do patrijarha Pavla, šta mi je rekao ne smem da izgovorim, ali mi je rekao da ću ja da pomažem ljudima. Do 30. godine i dobijala svog prvog deteta ja sam babu non stop sanjao - govorio je Pop.

