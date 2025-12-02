Darko Lazić priznao da li je imao nešto sa Miljanom Kulić! Evo šta se dešavalo: Često me je zvala telefonom posle svirke...

Poznati folk pevač Darko Lazić nedavno je gostovao u podkastu Bokija 13.

Darko Lazić je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.

- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan - rekao je Darko, a onda je dodao:

- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela. Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.

Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.

- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.

Autor: Nikola Žugić