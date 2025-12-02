AKTUELNO

Domaći

Darko Lazić priznao da li je imao nešto sa Miljanom Kulić! Evo šta se dešavalo: Često me je zvala telefonom posle svirke...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Poznati folk pevač Darko Lazić nedavno je gostovao u podkastu Bokija 13.

Darko Lazić je ovom prilikom otvorio dušu o mnogim temama i komentarisao brojne kolege i javne ličnosti, a među njima bila je i rijaliti učesnica, Miljana Kulić.

- Mljana je jedna devojka koja je jako simpatične naravi. Miljana je inače bila moj fan - rekao je Darko, a onda je dodao:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Nisam ništa imao s njom nikad, daleko bilo, ali ona je bila moj fan. Ne znam da li se zaljubila u mene, bila je zaljubljena u Mišela. Često me je zvala telefonom posle svirke, mada ne znam odakle joj moj broj i onda je tako pustim na spikerfon da slušam.

Ipak, Bojan je bio uveren da je među njima bilo nečega, te je insistirao da Lazić prizna.

- Bože me sačuvaj, da se prekstim. Bar da jesam, nego nisam. Sećam se svakog svog "umakanja", makar i pijanog. Možete i nju da pitate, daleko bilo. Da sam bio s njom, rekao bih - rekao je Lazić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Darko Lazić

#Darko Lazić i Miljana Kulić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#folker

#pevač

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

DARKO LAZIĆ PAO SA KVADA?! Pevač se oglasio nakon vesti da je POLOMIO REBRO prilikom NOVE NEZGODE

Domaći

Darko Lazić tvrdio da nije pio pre saobraćajke, a sada priznao da je LAGAO: 1.90 i nešto, to je nemoguće, nisam toliko popio!

Domaći

Darko Lazić posle udesa doneo važnu odluku: Oglasio se menadžer pevača, fanovi besni

Domaći

Nakon jezive nezgode DARKO LAZIĆ U BRESTAČU sa zavojima na glavi! Pevač poručio: Nisam video autobus, i dalje ću voziti... Evo i šta kaže o svađi sa K

Domaći

Pogledajte šta Darko Lazić radi samo četiri dana posle udesa, ljudi ne prestaju da komentarišu (FOTO)

Domaći

Darko Lazić ponovo seo u auto! Tvrdi da zna da vozi, iako ljudi misle drugačije: Je l ne smem ni da sedim u kolima