Obezbeđenje preplavilo kazino! Terza nasrnuo na Minu i Viktora, izgoreo od ljubomore, padaju teške reči (VIDEO)

Haos!

Tokom žurke došlo je do žestoke svađe između Borislava Terzića Terze, Mine Vrbaški i Viktora Gagića, kada je Terza nasrnuo na njih.

Kada ih je obezbeđenje opkolilo, Terza je skinuo sat i gađao ih. Izrekao je niz uvreda i psovki zbog ljubomore na Viktora jer je razgovarao sa Minom, njegovom bivšom devojkom.

Podesetimo, maločas je Dačo virijević razotkrio Terzin flert sa Anitom Stanojlović, Mininom drugaricom, nakon čega je Mina iskazala simpatije prema Viktoru.

Autor: A.Anđić