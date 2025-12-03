AKTUELNO

Obezbeđenje preplavilo kazino! Terza nasrnuo na Minu i Viktora, izgoreo od ljubomore, padaju teške reči (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Haos!

Tokom žurke došlo je do žestoke svađe između Borislava Terzića Terze, Mine Vrbaški i Viktora Gagića, kada je Terza nasrnuo na njih.

Foto: TV Pink Printscreen

Kada ih je obezbeđenje opkolilo, Terza je skinuo sat i gađao ih. Izrekao je niz uvreda i psovki zbog ljubomore na Viktora jer je razgovarao sa Minom, njegovom bivšom devojkom.

Foto: TV Pink Printscreen

Podesetimo, maločas je Dačo virijević razotkrio Terzin flert sa Anitom Stanojlović, Mininom drugaricom, nakon čega je Mina iskazala simpatije prema Viktoru.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

