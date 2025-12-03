AKTUELNO

Domaći

KARAMBOL! Terza doleteo da se obračuna sa Viktorom, Mina ga životom odbranila: Leti perje na sve strane (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Mina Vrbaški izletela je iz kazina kako bi smirila Viktora Gagića, ali ubrzo je doleteo i Borislav Terzić Terza koji je nastavio obračun.

- To je Terza i njemu smeta svako sa kim ja pričam. Ja sam mu rekla da si mi lep i harizmatičan - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne mogu ovo - ponavljao je Viktor.

- Možeš li da shvatiš da je on momak koji je popio puno, a tebi to ne treba. Meni ne može niko da zabrani ništa! - rekla je Mina.

- Mina, je*aću ti majku u pi*ku! Nisam ja indijanac! Nema priče i smeškanja, ovo traje deset dana ovako! - vikao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Grešiš - rekao je Viktor.

- Je*aću ti majku! - rekao je Terza.

- Joj, kako sam alergičan na ovo! - vikao je Viktor.

Autor: A.Anđić

