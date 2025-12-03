Dino, ja sam Terza, pu*i mi ku*ac: Mina i Bora u nikad brutalnijem sukobu, on joj pljuje bivšeg dečka, ona ga ponizila: Mensur je za tebe gospodin (VIDEO)

Karambol!

Mina Vrbaški izašla je iz kazina, te je tako ušla u sukob sa Borom Terzićem Terzom, te su sve vreme pljuštale uvrede.

- Je*aću mamu i tebi i mami, je l' si me čula?! Ti ćeš da me ponižavaš ovde sa ovim malim - urlao je Terza.

- Ja te ponižavam?! Šta ti radiš sa Anitom - rekla je Mina.

- Ma je*em ti Anitu u du*e si me čula...Je*ao te Asmin, smeće jedno, hajde m*š tamo - rekao je Terza.

- Jeste, dobro, i?! Ti ne znaš šta ja pričam sa bilo kim ovde, ti si jadan, pokazuješ koliko si iskompleksiran, jeftine su ti fore - rekla je Mina.

- Mensur te je ponizio ovde - rekao je Terza.

- Mensur je gospodin za tebe, nisi bolji sa njim, nego što sam ja. Ti si gnjida ljudska, prodao si sve - rekla je Mina.

- Budi srećna što si sa mnom, niko ne bi bio s tobom, ološu jedan. Ja sam Terza, Dino pu*i mi ku*ac - rekao je Terza.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić