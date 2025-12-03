Karambol!
Mina Vrbaški izašla je iz kazina, te je tako ušla u sukob sa Borom Terzićem Terzom, te su sve vreme pljuštale uvrede.
- Je*aću mamu i tebi i mami, je l' si me čula?! Ti ćeš da me ponižavaš ovde sa ovim malim - urlao je Terza.
- Ja te ponižavam?! Šta ti radiš sa Anitom - rekla je Mina.
- Ma je*em ti Anitu u du*e si me čula...Je*ao te Asmin, smeće jedno, hajde m*š tamo - rekao je Terza.
- Jeste, dobro, i?! Ti ne znaš šta ja pričam sa bilo kim ovde, ti si jadan, pokazuješ koliko si iskompleksiran, jeftine su ti fore - rekla je Mina.
- Mensur te je ponizio ovde - rekao je Terza.
- Mensur je gospodin za tebe, nisi bolji sa njim, nego što sam ja. Ti si gnjida ljudska, prodao si sve - rekla je Mina.
- Budi srećna što si sa mnom, niko ne bi bio s tobom, ološu jedan. Ja sam Terza, Dino pu*i mi ku*ac - rekao je Terza.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić