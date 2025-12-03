Instant karma!? Anita se prevrnula kad je Teodora nahvatala nju i Đukića u Bebičinom krevetu: Anđelova reakcija sve zbunila (VIDEO)

Šok i neverica!

Anita Stanojlović sela je na krevet Nenada Macanovića Bebice, pa je pozvala Filipa Đukića, njegovog ljutog suparnika, kako bi joj skinuo čizme.

U jednom momentu pojavila se Teodora Delić, Bebičina bivša verenica koja ga je ostavila zbog Filipa, vidno šokirana scenom koju vidi, te je prošla pored njih i legla iza Anita, nakon čega im je dobacila.

Kako je Filip pokušavao da skine njene čizme, Anita se prevrnula sa kreveta, a Teodora je sačekala sa podrugljivim smehom.

- Sve znaš, nisi mali - dobacio je Anđelo, nakon čega je Filip prišao da ga zagrli.

Podsetimo, Anđelo Ranković je Anitina bivša najveća ljubav koja se desila nakon njenog braka sa Jovanom Tomić Matorom.

Autor: A.Anđić