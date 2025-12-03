ŽURKA KOJA SE NEĆE ZABORAVITI! Mina ostavila Terzu, pa započela VRELI FLERT sa Viktorom, NASTAO KARAMBOL! Obezbeđenje ih razdvajalo! Anita ponovo pristala da bude Filipova UTORAK DEVOJKA! (VIDEO)

Haos ogromnih razmera.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održala se žurka, a za atmosferu su bili zaduženi Jovana Tipšin i "Prestige" bend.

Pre početka žurke učesnici su se spremali, uređivali i tuširali, a novi, stari ljubavni par Luka Vujović i Aneli Ahmić zajedno su bili pod tušem.

Teodora Delić odlučila je da izađe ispred kazina gde je zastala sa Borislavom Terzić Terzom dok je njen bivši verenik Nenad Macanović Bebica ostao unutra.

Situacija ne bi bila čudna da ona svojevremeno nije u više navrata flertovala sa Terzom. Takođe, ona je bila u nikad kraćem šorcu iz kog je ispalo pola zadnjice. Detaljnije o tome pogledajte OVDE.

Sofija Janićijević sedela je u pušionici sa Milenom Kačavendom i Asminom Durdžićem, koji se tom prilikom požalio na Uroša Stanića.

- Nervozan sam i ovako, ono malo smeće druže - rekao je Asmin.

- Nisi bio ni danas tu, sve danas što je rekla, slagala je. Ne kapiraš, ona te je uvukla u priču. Uroš nema veze s tobom, on se samo probudio. Objasni mu ti, on je to rekao, nisam ja...Ja nisam rekla jednu reč, Janjuš me je zamolio da stanem da ne bi on skakao jer ne može da sluša da me vređaju - rekla je Kačavenda.

Bebica je bio uporan da se približi Teodori tokom žurke.

- Budi uz mene - rekao je Bebica.

- Ja kada nisam bila uz tebe, ti si bio top, sada kada sam uz tebe, ti si mrtav. Hajde skloni se, mrtav konj si - rekla je Teodora.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE i OVDE.

Miljana Kulić ušla je u pušionicu dok su Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica razgovarali, te je počela da ih provocira pesmama. Prva na repertoaru bila je pesma "Autogram" od Cece.

Aneli Ahmić i Luka Vujović došli su na žurku, te su se tako odvojili kod šanka kako bi uživali u glasu pevačice Jovane Tipšin.

Oni su, kao u dobra stara vremena, zagrljeni uživali u baladama, što možete pogledati OVDE.

Kada je Toša ušao na žurku, učesnici su se odmah sjatili oko njega da mu odaju sve tajne.

- Ja sam primetio da se Terza na malo drugačiji način sprda sa Anitom. Prvo sam mislio da je inat Aniti, možda i jeste, ali mi je bilo sve čudno. Danas je on njoj nešto dobacio, a ja sam ga pogledao i on je rekao: "Ma ne ona je dete i Minina je drugarica", ali je imao onaj njegov kvarni smešak - rekao je Dača.

- On je mene pitao šta je toliko loše uradio pa se ja ophodim prema njemu, a ja sam mu rekla da nećemo imati ništa, da bi mi on na to rekao: "Sad ćeš da vidiš šta ću od večeras da radim kako bih ti se još više zgadio" - rekla je Mina.

Teodora Delić besnela je na Bebicu jer ga je uhvatila kako prati da li ona gleda u Filipa Đukića.

- Sve pokvariš, sve. Hajde ma*š u pi*ku materinu - rekla je Teodora.

- Jao...Dobro, kapiram, izvini - kukao je Bebica.

- Ma boli me bre ku*ac za to tvoje izvini...Ti našao da proveravaš da li ja gledam, ti našao, šta glumiš ti?! - rekla je Teodora.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Tokom žurke došlo je do žestoke svađe između Borislava Terzića Terze, Mine Vrbaški i Viktora Gagića, kada je Terza nasrnuo na njih.

Kada ih je obezbeđenje opkolilo, Terza je skinuo sat i gađao ih. Izrekao je niz uvreda i psovki zbog ljubomore na Viktora jer je razgovarao sa Minom, njegovom bivšom devojkom.

Podesetimo, maločas je Dačo Virijević razotkrio Terzin flert sa Anitom Stanojlović, Mininom drugaricom, nakon čega je Mina iskazala simpatije prema Viktoru. Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Mina Vrbaški izletela je iz kazina kako bi smirila Viktora Gagića, ali ubrzo je doleteo i Borislav Terzić Terza koji je nastavio obračun.

- Mina, je*aću ti majku u pi*ku! Nisam ja indijanac! Nema priče i smeškanja, ovo traje deset dana ovako! - vikao je Terza.

- Joj, kako sam alergičan na ovo! - vikao je Viktor.

Mina Vrbaški osamila se sa Viktorom Gagićem u kuću kako bi smirili strasti nakon sukoba sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Terza ne zna o čemu on i ja pričamo, to je poenta - rekla je Mina.

- Ovo mi niko napolju nije rekao - rekao je Viktor.

- Meni rekli da mi mama i tata guraju crevo u du*e i ništa - rekao je Dačo.

Bora Terzić Terza ponovo je napao Viktora Gagića u kazinu, te je tako pokazao ponovo svoju nemoć jer je pričao sa Minom Vrbaški.

Kako ga je napao, obezbeđenje ih je odmah razdvojilo, nakon čega ga je Terza gađao plastičnom čašom, a kako je to izgledalo, detaljnije pogledajte OVDE!

Mina Vrbaški došla je u pušionicu, te je tako rešila da raskrsti sa Borom Terzićem Terzom.

- Neću s tobom odnos, ne želim, ne prija mi odnos sa tobom, ne sviđaš mi se više - rekla je Mina.

Mina Vrbaški prišla je Aneli Ahmić koja je stajala sa Lukom Vujovićem, te se tako izvinila i pružile su jedna drugoj ruku pomirenja.

- Žao mi je stvarno, ja nemam zlu nameru, meni majke mi bude žao. Nismo prijateljice i ne moramo da budemo, ali stvarno mi je žao - rekla je Mina i zagrlila se s Aneli.

Viktor Gagić i Mina Vrbaški došli su do kazina kako bi kupili da jedu, a tom prilikom njih dvoje su počeli da flertuju.

- Pa meni je slatko što si ti dete - rekla je Mina, a onda je nastavila:

- Meni si ti uvek bio sladak, to sam uvek govorila, mlad si, lep i simpatičan - rekla je Mina.

U poslednjim minutima žurke Filip Đukić i Anita Stanojlović ostali su sami dok je Dj Neba puštao muziku samo za njih.

Oni su ovim dokazali koliko je energija između njih dvoje jaka, jer im nisu trebali drugi ljudi da se dobro provedu, a u jednom trenutku je pao i poljubac. Detaljnije pogledajte OVDE.

Oni su se zatim zavukli ispod jorgan planine pred punom spavaćom sobom, a šta su tamo radili pogledajte OVDE.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić ponovo su se osamili kako bi razgovarali, ali je razgovor otišao u drugom smeru kada su počeli sa maženjem.

- Grli me više - rekao je Bebica.

Autor: R.L.