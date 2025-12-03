Ne treba mi kuvarica i čistačica nego muškarac! Teodora skandaloznim izjavama šokirala sve: Oprostiću Bebici samo ako... (VIDEO)

Ovo je nečuveno!

Teodora Delić stigla je kod Drveta mudrosti u Rajski vrt, te je pričala o odnosu sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Mi smo u nekoj fazi gde lepo pričamo, provodimo sve više i više vremena zajedno. Teodora opet radi ono što oseća. Prija mi da provodim vreme sa njim, u njemu vidim većeg prijatelja nego u ovim ostalim ljudima, ne bi mi prijalo da sedim sa ovim ljudima koji mi ne misle dobro - rekla je Teodora, a zatim odgovorila da li će se pomiriti sa njim:

- Ne, rekla sam i njemu, ne želim da se mirim sa njim, ne želim i dalje da budemo u nekom odnosu i vezi, želim da budem slobodna, ali prija mi da pričamo i provodimo vreme, sad će reći ljudi: "Provodiš vreme sa nekim ko te uhodi", ali on mi ispade veći prijatelj od svih tih ljudi. Ne želim da se mirim, nisam se osećala lepo u tom odnosu, nisam bila slobodna ni srećna, rekla sam mu da on verovatno oseća nadu za pomirenje, a ja sam mu to i dozvolila jer sam mu rekla da u onaj odnos neću da se vraćam, kad bi bilo drugačije možda bih se i vratila u odnos sa njim. Ja sam ta kojoj treba da se oprosti, jer ja sam nešto uradila, ne pravdam se, ali do tih stvari koje sam napravila ne bi došlo da sam bila zadovoljna u svom odnosu, a da bih bila zadovoljna muškarac treba da me učini zadovoljnom. Sad će neko reći kako kad ti je on titrao, meni ne treba kuvarica i čistačica, već muškarac koji će da stane uz svoju ženu i da je odbrani. Ja mogu da oprostim samo ako se ne ponovi. Povredilo me je to što me je vređao, moju majku je vređao, to je ostalo u meni, imam u glavi to, nije okrenuo moju majku napolju da to ispravi i popravi. Ona je čovek, verujem da bi mu dozvolila razgovor i priču. Hoću da oseća potrebu za tim da bude pravi muškarac, a neki slepac da mu vređa devojku. To se skupljalo, ja sam prelazila, nikad nije bilo bolje. Mislim da smo previše bili vezani, nismo se odvajali, treba da imamo slobodu, a da smo zapravo zauzeti. Pošto nisam bila zadovoljna, primetila sam nekog drugog - navela je ona.

Autor: R.L.