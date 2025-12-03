HITNO OGLAŠAVANJE IZ KALUĐERICE: Terzin drug u šoku zbog njegovog sukoba sa Minom, poručio mu samo jedno

Zamerio mu!

Tokom sinoćne žurke u Eliti došli je do žestokog sukoba između Mine Vrbaški i Bore Terzića Terza.

Naime, Terza je doživeo pomračenje kada je video da je njegova bivša devojka Mina veoma bliska sa Viktorom Gagićem, te je krenuo da se obračuna sa njima, a čak je reagovalo i obezbeđenje.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Terzinim prijateljem koji nam je otkrio kako gleda na celokupni sukob Terze i Mine.

- Mislim da je ponovo alkohol učinio svoje. Terza bi tamo trebalo da bude sam i da više ne traži veze, jer to loše utiče na njega. Njegova uloga je da bude komentator, a ne da se o njemu priča zbog postupaka koje pravi zbog devojka, ne poznajem ga takvog - rekao je Terzin drug.

Autor: N.B.