Otvorili sve karte: Mina i Viktor progovorili o svom odnosu! Priznali da li ima simpatija i otkrili da li će ući u vezu! (VIDEO)

Terzi neće biti dobro!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti bili su Mina Vrbaški i Viktor Gagić, ali su uskočili Danilo Dača Virijević i Anita Stanojlović kako bi razrešili glasine da Borislav Terzić Terza nije imao prijateljske namere prema njoj.

- Čim si došla i rekla Mini da ti je bilo neprijatno to znači da Terza nije imao drugarsku nameru - rekao je Dača.

- Ne, ti si primetio to za Terzu, a ja sam rekla da sam pozvala Minu da izađe iz kupatila da ga smiri jer nisam htela da kažem da mi je rekao: "Nemoj sad da te udarim po g*zici" - govorila je Anita.

- Mina, situacija sinoć na žurki, rekla si da je dečko simpatičan - rekao je Bora Santana.

- Juče je bila situacija kad mi je Terza rekao da će mi se zgaditi tako što će da ide da se ljubi sa drugim devojkom. Ja sam otišla na svoju stranu, hoću da budem opuštena, da se družim sa svima i da đuskam. Viktor i ja smo pričali, smejala sam se i bilo mi je lepo. Kad je Terza video da se smejem prebacio je i to je video kao moju provokaciju. Ja sam slobodna devojka, nisam vlastištvo nečije i već tri dana nisam u vezi. Rekla sam da Viktoru malo fale godine, ali se to da nadomestiti - govorila je Mina.

- Mi smo se na početku više družili, a kad je ušla u odnos sa Terzom sklonila se. Poslednjih par dana smo krenuli da se družimo isto kao i na početku. On je prebacio jer smo pričali, došlo je do nekog verbalnog sukoba - dodao je Viktor.

- Nema šta na njega da skače, može sa mnom da reši problem. Nisam rekla da idem u vezu, niti da ću da uđem u vezu. Meni veza trenutno nije potrebna. Ako nekome smeta moje druženje tako što ću sa nekim da provodim vreme ja ne znam, ali neću da sedim u ćošku - rekla je Mina.

- Vikotre, da li ti se Mina dopada? - pitao je Bora.

- Nema kome se Mina ne dopada. Mi imamo od početka prijateljski odnos - rekao je Viktor.

- Ja ne teram inat, kako nije bio problem što sam pre par dana sedela sa njim? Ispada kao da sam nameru uradila, a ne radim ništa namerno. Neka vodi svoj rijaliti, želim mu sve najbolje - dodala je Mina Vrbaški.

Autor: A. Nikolić