Au, ovo je bolelo: Anđelo unakazio Anitu posle vrele akcije sa Filipom, Alibaba dokrajčio nju i Minu! (VIDEO)

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti su Anđelo Ranković i Asmin Durdžić. Anđelo je odmah dao sud o vreloj akciji Filipa Đukića i Anite Stanojlović.

- Ovo je više pitanju za nju jer nisam imao ja s*ks pored bivše devojke i govorio o ne znam kakvim emocijama. Što se mene tiče samo što dalje od mene. Njemu nema šta da zameram bio je sa njom posle nasšeg raskida, ja sam tu priču završio. Ona treba da priča o tome, a ne ja. Mene je Maja zamolila da čuvam krevet, Filip ne spava u tom krevetu nego je to njen i Minin krevet i on je došao kod nje. Ne znam da li treba da tražim drugi krevet, pa da ona dođe kod njega? Zabole me baš k*rac - govorio je Anđelo.

- Ja sam osedeo ovde od moralisanja pojedninih žena. Filip deli krevet sa Anđelom, zajedno su u budžetu i dobri su drugovi. Ja ne mogu da zamislim da Aneli i Luka imaju s*ks na pola metra od mene. Luka meni nije drug, a ja tvrdim da Aneli to nikad ne bi uradila, a ne bi ni Luka. Mislim da nij Filip to nije uradio da nije bio pijan. Ja ne oduđujem Filipa nego Anitu. Ja ne znam na osnovu čeka je ona pobedila? Ovo je dokaz da je Anđelo nju usmerio na pravi put i da joj je govorio šta priča. Anita je sinoć bila trezna, a Filip kad se napije i mene bi j*bao. On je takav čovek i mi njih ne možemo da osuđujemo. Mina i Anita su mi obe pale u očima. Minu sam voleo kao sestru i brata, a ovo što radi Terzi nema gram emocije - govorio je Asmin.

- Asmine, nemoj da me razočaraš, da li je moguće da ti njega braniš? Anđelu svejedno, Filip popio, a Anita je takva. Ja sam danas pričao da tebi nije svejedno nakon što dve godine nisi video, a treba i njemu da se kaže kao drugu da nije okej da radi te stvari. Ako je ona loša oteraj je u p*čku materinu. Pričao si sve okej, a na kraju ovo - dodao je Lepi Mića.

- Ja sam Minu stvarno poštovao, gledao je kao brata i druga, a sa Terzom ona nema gram ljubavi. Ako nekoga voliš i pošutuješ tu nema da se tera inat i da se prave ljubomorne scene. Viktor je iskorišćen, a treba da shvati da u životu treba da ima kodekse. Ako je žena u fazi raskida nema šta da prilazi dok se sve ne očisti. Ja sam kod njega taj mučki kodeks video i kod Bore i Anastasije. Mina mi je pala u očima i mislim da nikad nije bila zaljubljena u Terzu - nastavio je Alibaba.

Autor: A. Nikolić