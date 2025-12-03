BUKTI RAT U ELITI: Alibaba i Aneli udržili snage, trese se celo imanje zbog njihovog haosa sa Urošem! (VIDEO)

Nikad veća tenzija!
U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. U programu je došlo do žestoke svađe između Aneli Ahmić i Uroša Stanića, zbog čega je i Asmin Durdžić uleteo u radio kako bi stao na stranu bivše partnerke.
- Svi su osudili Asmina kad je razbio kofer, ali sam ja došla i vidim šta on radi i kako 24 sata ide za Asminom - rekla je Aneli.
- Aneli i Asmin su se udružili protiv mene - dodao je Uroš.
- Ti si prvi uzeo moje stvari - rekao je Asmin.
- Asmin mi je bacio stvari - dodao je Stanić.
- Ne, ti si prvi bacio Asminove stvari - nastavila je Aneli.
- Ako budeš nastavio da me uhodiš, imaš još tri dana - poručio je Alibaba.
