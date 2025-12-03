Išle su kolima na devojčice od 12 i 15 godina: Hana obelodanila nove monstruoznosti Site Ahmić, Nerio se u kameru obratio majci! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihovi naredni gosti bili su Hana Duvnjak i Nerio Ružanji.

- Ti nisi znao da je Sita potpisala za Elitu 9? - pitao je Filip.

- Bila je priča da će da uđu Aneli i Sita, a ja sam rekao da nema šanse da će Sita da uđe jer nema kome decu da ostavi. Ja sam je pozvao i pitao, ona je rekla: "Ma kakva Elita, gde ću sa decom?" - pričao je Nerio.

- Ona je sama napravila 10 fan profila. Mene je iznerviralo kad je Aneli rekla da je moje dete zaostalo, govorila je ovde da je zdrava i prava, a sad menja priču - dodala je Hana.

- Da li imate da kažete nešto na ono što je Asmin rekao da je priča trajala pet dana, da li imate nešto za Situ da kažete? - pitao je Bora.

- Jednu stvar koju nisam ovde rekla i koju nisam htela da kažem je kad je Aneli došla iz sedmice, išle su na moje rođake da nasrnu kolima, a to su deca od 12 i 15 godina, a sad kad je to potvrđeno klipom mogu da kažem to. Sita je kriva, ona je vozila. One su išle da nasrnu na dve devojčice od 12 i 15 godina - nastavila je Hana.

- Ja imam da pitam svoju majku odakle joj pravo i obraza da vređa Haninu i moju savršenu curicu? Nakon svega što sam izneo odakle joj pravo da uzima moje dete u usta? - pitao je Nerio.

- Pa kao što je htela da ubije to dete i mene. Ona nije zvala za rođendane, nije pitala kako je i ne znam kako je nije blam. Ona ne zna ni njemu da napiše ime, a ne mom detetu - dodala je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić