Pljušte teške uvrede: Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke! (VIDEO)

Haos ispred Bele kuće!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš žestoko su zaratilio ispred Bele kuće, zbog čega ih je opkolilo obezbeđenje.

- Nag*zi se, kao što su te j*bali tako će i da te j*bu. Ko si ti da ulaziš tamo? - vikala je Aneli.

- Ja sam ovde Bog. Bolesna si i nebitna si - dodao je Janjuš.

- Bolestan si ti jer se j*beš u d*pe i p*der si - nastavila je Aneli.

- Beži, blamu - rekao je Janjuš.

- Ti ćeš na nekoga? Mrš, klošaru - dodala je Aneli.

- Imam pravo da joj bacam stvari - rekao je Luka.

- Pozdrav za Enu koja je bila pretučena. Reci šta si radio u poslednjoj svađi sa njom, a od mene si naj*bao - govorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić