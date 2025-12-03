Pljušte teške uvrede: Obezbeđenje opkolilo Aneli i Janjuša, ona niže gnusne prozivke! (VIDEO)

Haos ispred Bele kuće!
Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš žestoko su zaratilio ispred Bele kuće, zbog čega ih je opkolilo obezbeđenje.
- Nag*zi se, kao što su te j*bali tako će i da te j*bu. Ko si ti da ulaziš tamo? - vikala je Aneli.
- Ja sam ovde Bog. Bolesna si i nebitna si - dodao je Janjuš.
- Bolestan si ti jer se j*beš u d*pe i p*der si - nastavila je Aneli.
- Beži, blamu - rekao je Janjuš.
- Ti ćeš na nekoga? Mrš, klošaru - dodala je Aneli.
- Imam pravo da joj bacam stvari - rekao je Luka.
- Pozdrav za Enu koja je bila pretučena. Reci šta si radio u poslednjoj svađi sa njom, a od mene si naj*bao - govorila je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A. Nikolić