Drhtao je... Jompas bez dlake na jeziku dao sud o bivšim cimerima iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U večerašnjem izdanju emisije "Pitam za druga" koja se empituje na RED televiziji voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Jovana Jovičića Jomšasa i Predraga Pecu Lazića.

Ja je smirujem, a on potpaljuje: Alibaba podržao Janjuša, zajedno pokušali da dozovu Kačavendu pameti! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Jompas, ko ti se od novih istakao? - pitao je Joca.

- Ja sam gledao da ne budem u svađi, devojkama sam obećao haos, a ništa od toga nije bilo. Lakše je biti u dobrim odnosima i tako preživljavati dane. Miki je bio dobar, ali je malo pao. On kaže da neće da komentariše, pa ga saseku i bude haos dva sata. Pop ima dobru dušu, mislim da je drhtao kad je bio podignut za izolaciju i da on ne bi hteo da ispadne - govorio je Jompas.

Išle su kolima na devojčice od 12 i 15 godina: Hana obelodanila nove monstruoznosti Site Ahmić, Nerio se u kameru obratio majci! (VIDEO)

- Ti možeš da se javljaš za reč i da se mešaš kad god poželiš. Razlika je što iskusniji igrači često kanale nove igrače rečenicama da sednu i da nemaju pojma - dodao je Panda.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

